Загроза світової кризи? Як дефолт компанії-гіганта Evergrande позначиться на Україні

Не перший тиждень увага світової спільноти прикута до Китаю та економічної ситуації, яка наближає країну до потужної економічної кризи.
Гігантська китайська компанія забудовник Evergrande, яка володіє 1,3 тис. проектів нерухомості в країні опинилась на межі дефолту.
Деякі експерти вважають, що падіння Evergrande може загрожувати не лише Китаю, а й стати причиною світової фінансової кризи, повторивши сценарій американського банку Lehman Brothers у 2008 році.
Фінансовий гігант Evergrande
Evergrande – це гігантський китайський інвестиційний холдинг, який займається переважно будівництвом нерухомості, а також медичним страхуванням, інтернет-послугами, виробляє електромобілі та інші товари.
Evergrande була заснована у 1996 році, наразі у компанії працює близько 200 тис. співробітників, а свої будинки Evergrande зводить у 280 китайських містах.
Окрім цього, Evergrande володіє 60% акцій футбольного клубу Гуанчжоу.
Холдинг постійно розширював сфери свого впливу та збільшував фінансову потужність, а зараз борг Evergrande перевищує 305 млрд дол.
Чому справи пішли на спад?
Спочатку по компанії вдарила так звана коронакриза 2020 року. Пандемія уповільнила зростання економіки Китаю в цілому, не обійшовши і Evergrande.
Тоді ж, влада Китаю почала боротьбу зі спекуляціями, чим значно ускладнила функціонування холдингу.
Уряд намагався збити ціни на житло та дещо охолодити сектор нерухомості, обмеживши доступ компаній-забудовників до кредитів, а потенційних покупців – до іпотек.
Інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що наближення Evergrande до дефолту – цілеспрямована політика комуністичного уряду Китаю.
"Китайська компартія вирішила, що цей забудовник має збанкрутіти і це, в цілому, вкладається у загальну стратегію китайського уряду", – каже експерт.
За словами Фурси, влада Китаю стурбована зростанням нерівності в країні, що є результатом надшвидкого економічного зростання.
"Нерівність загрожує і самій державі, тож вони вирішили із цим боротись. Один з ключових проявів нерівності – це те, що хтось володіє активами, а їх вартість є настільки високою, що інші люди вже ніколи не зможуть їх отримати".
На думку Сергія Фурси, влада Китаю вважає, що Evergrande працює в інтересах спекулянтів.
Протягом останнього року рейтингове агентство Fitch тричі понижувало рейтинг цього забудовника. Наразі він із В+ скотився до рівня СС, який є маркером важкого фінансового становища.
Чи варто боятись "ефекту доміно"?
У 2008 році, раптове падіння американського банку Lehman Brothers призвело до ефекту доміно на світових фінансових біржах.
На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, проблеми, які зараз існують в Китаї не можуть суттєво вплинути на світову економіку.
Натомість можуть уповільнити темпи будівництва та розвитку сектору нерухомості всередині країни.
"Треба чітко розмежовувати, що криза 2008 року у США була пов’язана із тим, що було випущено занадто багато деривативів, іпотечних цінних паперів, що і призвело до падіння банку Lehman Brothers, який був головним ігроком на цьому ринку."
У Китаї інша модель економіки, там дуже багато житла будується за рахунок держбюджету і в уряду дійсна була політика – будувати цілі нові міста з розрахунку на те, що туди переїдуть люди із великих міст, але це не спрацювало і через це там зараз проблеми, каже аналітик.
За словами Сергія Фурси, ефект доміно не можна виключати, але це не є базовим сценарієм і ситуація не є настільки загрозливою, як здається.
Адже, на думку інвестаналітика, влада сама веде компанію до дефолту і ситуація є контрольованою.
Проте сюрпризів, на думку Сергія Фурси, ніхто не виключав.
Чому усі в очікуванні масштабної кризи?
У понеділок, 20 вересня, індекс Гонконгської біржі Hang Seng впав на 3,5%, адже після великої кількості негативних прогнозів інвестори почали швидко продавати акції компаній, пов’язаних із нерухомістю.
Evergrande обвалилась у вісім разів, деякі менші компанії втратили понад 80% капіталізації.
Деякі експерти вважають, що на тлі обвалу на китайські біржі впала і криптовалюта біткоїн, яка за добу подешевшала на 7,3%.
Проте Олександр Охріменко вважає інакше і запевняє, що дана криптовалюта не пов’язана з економікою Китаю.
Чи може "зачепити" Україну?
Якщо про світову кризу говорити зарано, то певні наслідки для нас все ж таки можуть бути.
Україна пов’язана із КНР торговельними зв’язками, а Китає є досить активним покупцем металу та залізної руди.
"Якщо обсяги будівництва у Китаї сильно сповільняться, то попит на метал у світі зменшиться, а це для нас дійсно погано", – каже Олександр Охріменко.
Експерт зазначає, що таке таке зниження попиту може призвести і до зниження експорту цих матеріалів.
Читайте також:
- Криза минула? Бізнес в Україні передумав скорочувати штати і захотів підвищити зарплати
- ТОП-5 країн за майнінгом біткоїна. Китай здає позиції