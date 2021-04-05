Екомодернізація промисловості в Україні можлива виключно за умови державної допомоги, – Європейська бізнес-асоціація

Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської бізнес-асоціації, пише "Znaj.ua".
"В поточних умовах екомодернізація можлива виключно за співпраці держави та бізнесу. Дотації, пільгові кредити (поворотна допомога), спрямування надходжень від екоподатків та штрафів на природоохоронні заходи, звільнення від оподаткування – усі ці інструменти дозволили підприємствам з країн ЄС здійснити екологізацію без вагомих економічних втрат", – зазначила координатор комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко.
Зокрема, в ЄБА навели приклад Польщі, де кошти від сплати за користування природними ресурсами, екоподатки, штрафи за забруднення та доходи з продажу квот на викиди СО2 спрямовуються у спеціальні фонди та використовуються виключно на фінансування природоохоронних заходів на державному та місцевому рівнях. У свою чергу підприємства мають можливість отримати часткове фінансування або пільгові кредити (поворотну допомогу) для своїх проєктів з екомодернізації, а також залучити фінанси ЄС.
А у Чехії із 2017 року підприємства, що впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) звільнені від сплати податку на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Раніше народний депутат України Сергій Шахов заявив, що проведення екомодернізації підприємств за 4 роки, як це передбачено законопроєктом про викиди (№4167), неможливо. Адже десятки років до цього кошти від екоподатку спрямовувалися не на запровадження екологічних технологій у промисловості, а осідали у бюджетах усіх рівнів та кишенях чиновників.
Тим часом промисловці порахували, що для екомодернізації нашим підприємствам необхідно 37 мільярдів євро. Вони закликали уряд долучитися до пошуку джерел інвестицій, адже у української промисловості таких грошей немає.
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