ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на зелену енергію

Топменеджер банку вважає, що новий акциз вкрай несприятливо позначиться на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні

/ Фото: Flickr

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабміну ввести акцизний податок на зелену електроенергію, що вкрай несприятливо позначиться на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Реклама

Про це повідомив заступник директора і керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький, інформує "Цензор.Нет".

"Інвестиційний клімат (України, – прим.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких, як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топменеджер банку в ході 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він підкреслив, що дії українського уряду привели до припинення інвестицій.

"З минулого року ЄБРР не зміг почати жодного нового проєкту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки відновлювані джерела енергії є єдиним новим способом для збільшення потужності генерації і єдиним шляхом для майбутнього розвитку", - зазначив Марк Магалецький.

Реклама

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну. Найбільші асоціації назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.