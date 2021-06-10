Е-лікарняний і автоматичні пенсії – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Українці, які хворіють COVID-19, пробили 3-мільярдну "дірку" у Фонді соцстраху, негативне сальдо в міжнародній торгівлі загрожує падінням курсу гривні, а проти Росії готують позов на 20 млрд доларів за спробу порушити контракт на транзит газу.

"Дірка" в Фонді соцстраху

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Перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик заявив, що через спалах захворюваності на COVID-19 в Україні заборгованість з виплати лікарняних зросла вдвічі і вже становить близько 3 млрд гривень .

Однак, за його словами, уряд прийняв рішення про виділення коштів для Фонду соцстрахування, і після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості.

Е-лікарняний

В Україні запустили електронні лікарняні, що стало важливим кроком для запровадження режиму "без паперу" в медичній та соціальній сферах. У Мінцифри розповіли, як діятиме нова система:

пацієнт приходить до лікаря на огляд;

лікар створює електронний медвисновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та запевняє його;

пацієнт отримує про це повідомлення від E-health;

лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду;

там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким вам нараховують виплати;

пацієнт отримує повідомлення на телефон з Пенсійного фонду.

Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить тільки та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного і лікар, який його виписав. Ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

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Автоматичні пенсії

Сьогодні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа.

Пенсійний фонд протягом п'яти років повинен буде включити до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

При наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично (без звернення) з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Також за бажанням громадянин може отримувати пенсію з більш пізнього віку.

Позов проти Росії на 20 млрд доларів

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ЗМІ розповіли, що Україна може вимагати у Росії 20 млрд доларів. Київ вже готує новий позов проти "Газпрому" на 7,2 млрд доларів, а також може повернутися до минулих позовних претензій на 12,2 млрд, які раніше були відкликані.

Це станеться в тому разі, якщо "Газпром" відмовиться від постачання газу до Європи через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. У договорі прописано правило "качай або плати", тобто платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не йтиме по ГТС.

Гривня впаде

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов розповів сайту "Сьогодні", що незважаючи на успішне розміщення ОВДП і серйозне зміцнення української валюти на міжбанку, на зовнішніх ринках ми поки торгуємо в мінус, тож негативне сальдо перевищує 1 млрд доларів. Тому навіть незважаючи на нинішнє зростання курсу гривні, наприкінці тижня вона може впасти до 27,45 за долар і 33,50 за євро.

Нагадаємо, 9 червня сайт "Сьогодні" розповідав про підскок гривні, індексацію пенсій і монетизацію пільг.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа