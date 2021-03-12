"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)

Хто винен у такому стані справ в УЗ і чи справді фахівці у наглядовій раді – має перевірити ТСК

Хуртовину всередині вагону Укрзалізниці зняли пасажири. Намело через щілини у вІкнах. Чому у головного перевізника країни – такий "дірявий" сервіс. І хто нищить залізницю. Компанію уже почали перевіряти парламентарі. Та чи справа лише у браку грошей, чи все через спротив змінам.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Анастасія Катаєва.

Потяг Дніпро – Одеса. Матраци на підлозі, повсюди сміття і зламані тримачі для фіранок. Таке зробили юні гімнасти, котрі приїхали зі змагань з Дніпра.

Відео: Сьогодні

А це вже інший потяг. Та інша проблема. Винні вже не пасажири. Вікна своє відслужили. Повсюди такі щілини, що можна грати у сніжки. Поки люди їхали з Кам’янця-Подільського до столиці – снігом припорошило матраци, столи і навіть простінки між купе.

Пасажирських вагонів, що впевнено курсують рейками – меншає. За три роки мінус майже пів тисячі. Так, кожний сьомий, що перевозив пасажирів у 2019-му – вже не на ходу. Так далеко не заїдемо. До 2030 року на всю країну залишиться менше 600 вагонів. Бо гроші компанії роками осідали у чужих кишенях – кажуть експерти.

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Міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян каже:

"Ми обраховуємо щорічні втрати від корупції на Укрзалізниці від 15 до 20 млрд грн. Це величезна цифра, бо за ці кошти можна було закупити сотні вагонів, відремонтувати тисячі кілометрів шляхів".

Як Укрзалізниця докотилася до такого, хто винен і чи справді фахівці у наглядовій раді – має перевірити парламентська слідча комісія.

Голова ТСК Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" Юлія Гришина розповідає, комісія планує перевірити діяльність компанії за останні 5 років.

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Але перевіряти почали з кінця. Тих, хто за кермом всієї залізниці перебуває лише пів року. Нинішні топ-менеджери припускають: усе, бо саме вони знизили вартість оренди вантажних вагонів. Аби ті не стояли на припоні, а приносили прибуток.

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Якщо до приходу нинішньої команди на рейках був лише кожен шостий вагон компанії, то вже зараз – кожен четвертий.

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак пояснює:

"Основна причина в тому, що Укрзалізниця їде, використовуючи свої вагони. І всі ті бізнесмени, підприємці, які заробляли на вагонах, коли українська залізниця свої тримала під парканом за завищену ціну – зараз залишилися не при ділах".

У експертів більше запитань до наглядової ради Укрзалізниці, яка над правлінням. Там переважно іноземці. Головують уже давно, але стан компанії тільки погіршується.

Член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв розповідає:

"У голови наглядової ради спливає цим літом п'ятирічний контракт. Там були якісь зміни: одні люди приходили, інші уходили. Залучені люди без досвіду взагалі. Ми втрачаємо шалені кошти на утримання всіх цих "фахівців", але ж люди навіть не приїздять в Україну".

А члени ради блокують реформи у компанії. У лютому призупинили розділення Укрзалізниці на кілька підприємств, яке запустило нове правління. Воно, до речі, нічого не приховує, і слідчій комісії готове надати усю інформацію про свою роботу. Засідання вже за тиждень.

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Нагадаємо, директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Іраклій Езугбая заявив, що залишає компанію у зв'язку із тиском на правління і блокуванням реформи держмонополії.

А ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують сотні тисяч гривень зарплати, попри те, що фактично довели компанію до банкрутства. Саме тому тимчасова слідча комісія Верховної Ради має заслухати правоохоронні органи, які довгий час розслідували корупційні схеми в УЗ.

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