Двом категоріям українців підвищать пенсії. Хто може отримати надбавку

Підвищення отримають пенсіонери старше 65 років, у яких страховий стаж понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків

Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Двом категоріям пенсіонерів до кінця 2021 року підвищать пенсійні виплати. Вони отримають хорошу надбавку через зростання мінімальної зарплати та підвищення прожиткового мінімуму.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Факти".

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Кому підвищать пенсії

"По-перше, це пенсіонери з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж, – з 1 грудня збільшаться мінімальні пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Також, відповідно, будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за наднормативний стаж", – сказала Лазебна.

Також підвищення отримають пенсіонери віком від 65 років, у яких страховий стаж понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків.

"З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для них зросте з 2400 гривень до 2600 гривень внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати", – уточнила міністр.

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Індексація пенсій

За словами Лазебної, Мінсоцполітики становило календар підвищення пенсій, що включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Перший із них уже у березні.

"Сподіваюся, що народні депутати до цього часу ухвалять у другому читанні наш законопроєкт, який забезпечить індексацію всіх без винятку пенсій. Це дозволить виправити несправедливість, яка виникла, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей – державних службовців, вчених, журналістів, військових", – зазначила міністр.

Також у жовтні, наступного року, планують розширення лінійки вікових доплат пенсіонерам – гроші отримають українці віком від 70 до 75 років.

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За словами міністра, мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень.

"Також є етапи, які стосуватимуться підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС", – додала міністр.

Накопичувальна пенсія

Міністерство соцполітики запропонували модель загальнообов'язкового накопичення пенсій. Відповідно до якої роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.

Крім того, кількість пенсіонерів уже перевищує кількість працюючих українців. Але багато наших співвітчизників добровільно накопичувати на пенсії не можуть чи не хочуть.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.