Двоповерхова бібліотека, "розумні" вікна і супер-лабораторії: в Україні створюють перший приватний політех

Перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" отримав ліцензії на підготовку фахівців. Набір 200 студентів бакалаврату планується у 2022 році. Навчання триватиме від 3 до 5,5 років.

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Для студентів побудують навчальний корпус і кампус за дизайн-проєктом знаменитого архітектора Хірокі Мацуури. У будівлі, крім усього іншого, буде двоповерхова бібліотека, тераса на даху, супер-сучасні лабораторії, а в інфраструктурі ВНЗ буде футбольне поле.

Унікальний корпус

Будівлю побудують за найсучаснішими технологіями зі сталі "Метінвесту". Конструкцію з чорної сталі облаштують смарт-фасадом з автоматичним регулюванням яскравості світла. Для цього у скляні панелі інтегрують спеціальні жалюзі.

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Як видно на плані корпусу, в ньому буде 12 поверхів. Разом з тим, на останніх двох розташується бібліотека. З третього по восьмий поверх обладнають лабораторії та лекційні аудиторії. Внизу буде розташований головний зал університету – з незвичайним, скошеним дахом.

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Завдяки будівництву ВНЗ, в Маріуполі облагородять горсад. Місто також отримає сучасний реконструйований стадіон "Азовець".

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Чому навчатимуть?

Університет ставить завдання створити цілий науково-освітній комплекс, в якому будуть:

середня освіта з технічним ухилом;

спеціальна освіта перед вищою (молодший бакалавр);

вища освіта (бакалавр і магістр);

друга вища освіта та підвищення кваліфікації.

А ще планується створення науково-виробничого центру, який буде займатися науковою, інноваційною та міжнародною діяльністю.

ВНЗ готуватиме фахівців за такими напрямами :

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- матеріалознавство;

- металургія;

- комп'ютерні науки;

- автоматизація виробничих процесів;

- економіка;

- екологія;

- хімічні технології та інженерія;

- архітектура і цивільна інженерія;

- охорона праці та гірнича справа.

Також університет вже отримав ліцензії Міносвіти на проведення курсів підвищення кваліфікації. Відповідно, слухачі отримають сертифікати державного зразку. Співробітники "Метінвесту", до слова, вже підвищують рівень знань за спеціальностями "Металургія", "Охорона праці і промислова безпека" та "Гірнича справа".

Що ще цікавого?

Навчання будується за принципом дуальної освіти: з третього курсу теоретичні знання підкріплюються практичними заняттями і стажуванням на підприємствах "Метінвесту".

"Використання дуальної освіти дозволить студентам отримувати практичні знання, а підприємствам – адаптованих і висококласних фахівців. Упевнений, що для багатьох студентів новий університет стане трампліном до професійного становлення, успішної кар'єри і фінансового благополуччя", – сказав ректор Олександр Поважний.

У ВНЗ будуть ультрасучасні лабораторії. До їхнього створення залучають міжнародні корпорації: Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine і Festo. А ось IT-інфраструктуру "Метінвест Політехніки" розробляє Microsoft.

"Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни, як її найбільшої гірничо-металургійної компанії. Ми зацікавлені у тому, щоб і на наших підприємствах, і в усій українській промисловості працювали висококласні фахівці. І віримо, що доступність освіти та її вихід на новий рівень залучать у галузь молодь, яка захоче вчитися інженерних професій і будувати кар'єру в Україні. А ми створимо для цього всі умови", – заявив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" завершив найбільший екологічний проєкт в історії України .

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