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Дубілет не приїде до України. Ексголова ПриватБанку отримав громадянство Ізраїлю

25 травня, 15:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Колишнього керівника банку в Україні розшукують з березня. Адвокат запевняє, що Дубілет вже повідомляв правоохоронцям про своє місцезнаходження

Ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, якого в Україні оголосили в розшук, має громадянство Ізраїлю і зараз не може приїхати до України.

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Про це заявив адвокат Дубілета, посилаючись на заяву підзахисного, яку той направив до Вищого антикорупційного суду, передає LB.ua .

"Він (Дубілет. – Ред.) в черговий раз повідомив про своє місцезнаходження. Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїль. Крім того , <...> є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", – сказав адвокат, пояснюючи неможливість очної участі Дубілета в судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

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У зв'язку з пандемією громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати до певних країн, серед яких і Україна, пояснив адвокат. Тому Дубілет поки що до України не приїде.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн, серед них був і Дубілет. Пізніше його запідозрили вже в розкраданні 8 млрд гривень 2016 року. Дубілета оголошено в розшук у березні 2021-го.

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