ДТЕК заявив про передачу шахт "Добропіллявугілля" в управління державі

З 2010 року ДТЕК інвестував в "Добропіллявугілля" понад 400 млн доларів

Процес повернення шахт "Добропіллявугілля" з оренди ДТЕК в управління державою завершено, повідомила прес-служба компанії ДТЕК.

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Відповідні акти підписали новостворене державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток", Фонд державного майна та "ДТЕК Добропіллявугілля".

"Процес повернення з оренди шахт "Добропіллявугілля" відбувався прозоро і з дотриманням усіх нормативно-законодавчих процедур. ДТЕК закрив всі зобов'язання перед державою, в тому числі погасив заборгованість за оренду (230,7 млн грн, включаючи пеню), яка сформувалася в 2020 році через енергетичну кризу і вимушену зупинку підприємства", - повідомили в компанії.

Цей борг сформувався з весни 2020 року, коли ДТЕК був змушений зупинити на 3,5 місяці підприємство через незатребуваність українського вугілля. До цього часу, протягом 9 років, ДТЕК платив орендну плату за шахти "Добропіллявугілля" вчасно і в повному обсязі.

Домовленість припинити договір оренди шахт "Добропіллявугілля" була досягнута в результаті рішення Кабінету міністрів про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю "Центренерго" і державних вугледобувних підприємств.

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Таке рішення було прийнято для того, щоб стабілізувати ситуацію із реалізацією вугілля та забезпечення шахтарів Добропілля стабільною роботою, а державну генерацію – ресурсною базою.

У компанії повідомили, що цілісний майновий комплекс "Добропіллявугілля" знаходився в оренді ДТЕК із 2010 року. За цей час у розвиток шахт і оновлення державного майна компанія інвестувала понад 400 млн доларів, що дозволило вивести підприємство на друге місце за обсягами видобутку вугілля в країні.

"Завдяки нашим інвестиціям держава отримала ефективне підприємство, яке здатне поставляти на ТЕС понад 2 млн тонн вугілля на рік (товарної якості). При цьому, середньодобовий видобуток з однієї лави на шахтах "Добропіллявугілля" на 75% більше, ніж на державних шахтах, продуктивність праці вище майже в 6 разів, а собівартість видобутку нижче в 3-10 разів", - прокоментував Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго.

Персонал "ДТЕК Добропіллявугілля" в повному обсязі працевлаштований в ДП "Добропіллявугілля-видобуток", що дозволило держпідприємству вже з 26 січня 2021 почати видобуток вугілля.

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