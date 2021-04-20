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ДТЕК приєднався до проєкту "Голоси Мирних"

20 квітня, 12:18

Ірина Ненько Ірина Ненько

Своїми історіями почали ділитися переселенці Донбасу, які працюють в компанії ДТЕК

"Голоси Мирних" – це онлайн-музей, завдання якого – об'єктивно і повно задокументувати свідоцтва мирних жителів, постраждалих у результаті збройного конфлікту на Донбасі.

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"За особистою ініціативою Ріната Ахметова був створений Музей "Голоси Мирних". Це безпрецедентний документальний проєкт, місія якого – розповісти всьому світу про долі мирних жителів, життя яких конфлікт на Донбасі назавжди розділив на "до" і "після". Це джерело правдивих історій мирних Донбасу, розказаних від першої особи, власними голосами людей, які пройшли через жахи збройного конфлікту. За кожною з них – своя історія. Фонд у перспективі планує зібрати мільйон історій, але в найближчий період, до 2025 року, ставить перед собою мету в 100 тисяч свідчень Мирних. Ми віримо, що таким чином зберігаємо голоси з минулого і сьогодення заради кращого майбутнього", – розповіла Наталя Ємченко, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

ДТЕК приєднався до проєкту "Голоси Мирних". Перші спогади співробітників компанії про події на Донбасі задокументовані і направлені Фонду.

"Немає нічого дорожче за людське життя. І життя багатьох з наших колег назавжди змінила війна, змусивши покинути свої домівки, розпочати все з початку. З нуля. У нашій компанії таких людей близько 2 тисяч. Наші співробітники приєднуються до проєкту Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних", щоб розповісти свої історії – без купюр і редакторських правок, від першої особи. Їх голоси – це свідчення конфлікту на Донбасі. Це історії про минуле, заради майбутнього", – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Ідея Музею "Голоси Мирних" належить Рінату Ахметову. Концепція проєкту розроблялася за участю авторитетних українських і міжнародних музейних експертів.

Зібрані історії (в форматі аудіо, відео або текстовому) Фонд Ріната Ахметова розмістить у відкритому доступі. До роботи над архівом будуть залучені вчені.

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Поділитися своєю історією можна за посиланням.

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ДТЕК Фонд Ріната Ахметова Голоси Мирних
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