ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 12,5% у І кварталі 2021 р.

За перші три місяці 2021 року ДТЕК Нафтогаз добув 475,68 млн куб. м природного газу

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ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Зростання видобутку компанія досягла завдяки введенню в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Мачухському родовищі у другій половині 2020 року, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадженню інноваційних технологій по всьому виробничому ланцюжку.

Нагадаємо, що за 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши новий рекорд в історії приватного газовидобутку України.

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