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ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 10% за результатами першого півріччя

12 липня 2021 16:04

Ірина Ненько Ірина Ненько

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 960 млн куб. м газу за результатами першого півріччя 2021 року. Це на 10% більше ніж за той самий період минулого року.

Збільшення видобутку стало можливим завдяки системній роботі та впровадженню новітніх технологій у виробництві. У 2021 році компанія виконує програму буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації на базових родовищах у Полтавській області. Упродовж першого півріччя цього року ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію 2 нові свердловини, а також провів операції з капітального ремонту та інтенсифікації на 21 свердловині діючого фонду.

З метою оптимізації видобутку на Мачухському родовищі (Полтавська область) ДТЕК Нафтогаз реалізує крупний інфраструктурний проєкт із будівництва блочно-холодильної установки. Компанія завершить будівництво в четвертому кварталі цього року.

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Також ДТЕК Нафтогаз уже приступив до проведення геологорозвідувальних і камеральних робіт на нових ділянках – Будищансько-Чутівській та Зінківській площах, які поповнили портфель активів компанії у 2020 році.

"Завдяки системним інвестиціям та впровадженню інноваційних технологій ДТЕК Нафтогаз збільшує видобуток газу. Ми не на словах, а на ділі демонструємо свій внесок у досягнення енергетичної незалежності України, приростивши видобуток газу більше ніж на 10% за результатами першого півріччя", – підкреслив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

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