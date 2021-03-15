ДТЕК Нафтогаз перерахував 2,7 млрд грн податків до державного бюджету за 2020 рік

За 2020 рік компанії групи ДТЕК Нафтогаз сплатили 2,7 млрд грн податкових відрахувань, з яких 174 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Ця сума включає податок на додану вартість, податок на прибуток, ренту та інші відрахування.

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ДТЕК Нафтогаз традиційно входить до ТОП-20 найбільших платників податків України. Так, за підсумками 2019 року компанія ПрАТ "Нафтогазвидобування", основний видобувний актив ДТЕК Нафтогаз, стала четвертою за сумою сплачених податків серед усіх нафтогазовидобувних компаній України і першою – серед приватних нафтогазовидобувників.

Нагадаємо, що, починаючи із 2013 року ДТЕК Нафтогаз перерахував 30 млрд грн до державного бюджету України.

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