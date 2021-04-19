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ДТЕК Нафтогаз видобув додатково 1,5 млрд куб. м газу завдяки впровадженню новітніх технологій

19 квітня, 12:35

Ірина Ненько Ірина Ненько

Компанія перейшла до формування повноцінної технологічної екосистеми, її ядро – Нафтогазовий технологічний хаб ДТЕК

Завдяки системному впровадженню новітніх технологій ДТЕК Нафтогаз за період з 2015 по 2020 рр. видобув додатково майже 1,5 млрд куб. м газу і приростив близько 7 млрд куб. м запасів. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров під час презентації програми технологічного розвитку нафтогазового бізнесу ДТЕК.

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Для системного пошуку, адаптації та впровадження новітніх технологій у ДТЕК Нафтогаз у 2018 році був створений Технологічний центр. Серед технологічних досягнень компанії – впровадження 3D геомеханічного моделювання та створення цифрових двійників родовищ; застосування провідних підходів і технологій у дослідженні свердловин, бурінні, видобутку та підготовці газу.

Тепер ДТЕК Нафтогаз перейшов до формування повноцінної технологічної екосистеми, яка стане драйвером розвитку компанії і вітчизняної газовидобувної галузі в цілому. Ядро такої екосистеми – створений Нафтогазовий технологічний хаб ДТЕК. Це платформа для нових локальних і міжнародних партнерств, точка входу для залучення нових, раніше недоступних у країні нафтогазових технологій. У рамках ТехноХаба планується працювати над технологіями для розробки важковидобувних запасів і збільшення життєвого циклу родовищ, шукати можливості для диверсифікації бізнесу відповідно до світових трендів декарбонізаціі і Green Deal.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив, що нафтогазовий бізнес ДТЕК, який є технологічним і інноваційним лідером ринку, став бенчмарком для приватних і державних нафтогазових компаній України.

"Технологічна еволюція, розвиток культури впровадження інновацій і органічна, послідовна трансформація дозволять нам реалізувати стратегічні цілі компанії, зроблять ДТЕК Нафтогаз центром технологічного розвитку всієї нафтогазової галузі України. Підвищення технологічності галузі – найважливіша складова досягнення енергетичної незалежності країни", – підкреслив Ігор Щуров.

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ДТЕК видобуток газу ДТЕК Нафтогаз Игорь Щуров
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