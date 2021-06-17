ДТЕК на Саміті лідерів Глобального договору ООН: декарбонізація — це не модна тенденція, а реальна необхідність

ДТЕК взяв участь у найбільшій бізнес-події Глобального договору ООН — Саміт лідерів, який 15-16 червня в онлайн форматі об'єднав понад 25 000 представників громадянського суспільства, урядів і бізнесу. Цього року саміт присвячений стратегічним колективним діям у питаннях виходу з кліматичної кризи, глобальної пандемії, соціальної й економічної нерівності та корупційної діяльності.

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Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук взяв участь у сесії "Використання інновацій для прискорення досягнення Цілей сталого розвитку в Східній Європі".

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

"Ми повністю поділяємо цілі Європейського зеленого курсу і розуміємо, що декарбонізація – це не модна тенденція, а реальна необхідність. Саме тому в нашій корпоративній стратегії ми поставили амбітну мету – до 2040 року стати вуглецево-нейтральною компанією. Ця мета не може бути досягнута без інновацій і нових технологій. У пошуку проривних технологій ми виходимо за звичні рамки окремої компанії та створюємо екосистеми, які підтримують впровадження змін, шукають інноваційні продукти та рішення. ДТЕК співпрацює зі стартапами як в Україні, так і за її межами, тому що партнерство дозволяє бізнесу розширити межі та стати інноваційним. У 2020 році ми розглянули понад 900 пропозицій, з яких відібрали 16 для пілотних проєктів, - зазначив Дмитро Сахарук. - Особливу роль у досягненні поставленої мети відіграє згуртованість команди та високий професіоналізм. Тому ми інвестуємо в навчання співробітників, а наш корпоративний університет Academy DTEK створює програми із залученням кращого світового досвіду".

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У 2020 році ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Вона враховує основні елементи зеленого курсу та відбиває місію бізнесу – працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства.