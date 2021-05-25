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ДТЕК та Миколаївська область уклали Меморандум про будівництво ДТЕК Тилігульської вітроелектростанції

25 травня, 17:10

Тилігульська ВЕС почне генерацію електроенергії у 2022 році. У регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (ліворуч), голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва та генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

ДТЕК, Миколаївська обласна рада та Миколаївська обласна державна адміністрація підписали меморандум про співпрацю, який буде сприяти економічному та соціальному розвитку області завдяки будівництву Тилігульської ВЕС. Відновлення економічного зростання та реалізація проєктів, спрямованих на сталий розвиток – сьогодні це спільна відповідальність бізнесу та влади.

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Мета меморандуму – зміцнення співпраці між владою та бізнесом, аналіз найбільш актуальних питань соціально-економічного розвитку Миколаївської області, а також реалізація програм екологічного і соціального партнерства в регіоні.

ДТЕК, Миколаївська обласна рада та Миколаївська обласна держадміністрація підписали Меморандум про будівництво Тилігульського вітроелектростанції

"Цим меморандумом ми підтверджуємо прагнення об’єднати зусилля місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та соціально відповідального бізнесу з метою побудови ефективного діалогу. У першу чергу для розвитку Миколаївської області і покращення життя громади. Адже поява нового інвестора – це забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету та створення додаткових робочих місць, що сприятиме більш комфортному рівню життя у громаді", – зазначив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Залучення інвестицій та поява нових масштабних проєктів є головними важелями розвитку регіону. Один з напрямів нашої співпраці з ДТЕК – соціальне партнерство на територіях майбутньої вітростанції – у Коблівській і Березанській об’єднаних територіальних громадах. Першочергові соціальні проєкти, що будуть реалізовані, стосуються реконструкції системи опалення і газопостачання Березанської центральної районної лікарні, ремонту фельдшерського пункту в селі Анатолівка та реконструкції систем водопостачання в селах Краснопілля і Анатолівка", – наголосила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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Віталій Кім (зліва), Ганна Замазєєва та Максим Тімченко

Тилігульська ВЕС почне генерацію електроенергії вже у 2022 році. У регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць.

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"Меморандум про співпрацю і будівництво нових потужностей Тилігульської ВЕС створює нові можливості для регіонального розвитку, оздоровлення економічного та соціального середовища. На національному та європейському рівні цей проєкт – крок до зменшення екологічного навантаження та внесок у виконання Україною зобов’язань щодо боротьби з глобальною зміною клімату", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Віталій Кім (зліва), Ганна Замазєєва та Максим Тімченко

Інвестиції в будівництво складуть 18 млрд гривень. Потужність проєкту Тилігульської ВЕС – 500 МВт, що буде сприяти скороченню викидів СО2 на 2 млн тонн щорічно.

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