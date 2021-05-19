ДТЕК Енерго завершив реструктуризацію кредитного портфеля

ДТЕК Енерго завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. Таким чином, позики ДТЕК Енерго переведені в публічний фінансовий інструмент.

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ДТЕК Енерго і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик.

17 травня 2021 року угода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили.

Згідно умов реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях ДТЕК Енерго буде конвертована в єврооблігації ДТЕК Нафтогаз у сумі 425 млн дол. зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій ДТЕК Нафтогаз) буде конвертована в нові єврооблігації на суму 1,65 млрд дол. ДТЕК Енерго зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.

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"ДТЕК Енерго, попри втрату активів на Донбасі, системну кризу на ринку електроенергії України та економічний спад, викликаний пандемією коронавірусу COVID 19, успішно завершив процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості на загальну суму понад 2 млрд дол. У конструктивному, партнерському діалозі з нашими кредиторами ми визначили параметри випуску нових єврооблігацій, – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. – Наша домовленість – приклад відкритого і відповідального європейського підходу у відносинах з інвесторами і доказ того, що ДТЕК завжди виконує всі зобов'язання перед своїми партнерами. Це питання ділової репутації та довіри до українського бізнесу. Я хочу щиро подякувати нашим кредиторам за їх витримку і розуміння".

У 2021 році ДТЕК Енерго в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта частина купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці.