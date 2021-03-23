ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС задля стабільної роботи в енергосистемі

Протягом року планують інвестувати в ремонт обладнання ТЕС 2,3 мільярда гривень. В ДТЕК Енерго зазначають, що це дозволить зменшити аварійність обладнання, яка спостерігалася цього опалювального сезону через надвисоке навантаження на ТЕС, та забезпечити стабільну роботу в енергосистемі.

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"Ця зима вкотре показала потребу в маневровій тепловій генерації ДТЕК, яка знову підставила плече енергосистемі. Навантаження цього опалювального сезону було на 50% вище попереднього, як і, на жаль, аварійність. Через ремонти АЕС наші станції працювали повним складом та оперативно реагували на потреби енергосистеми. Якщо один енергоблок виходив в аварійний ремонт, то ми швидко компенсували потребу, запускаючи інший. Завдяки професіоналізму енергетиків у домівках українців завжди були світло і тепло, – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. – Пік опалювального сезону ми вже пройшли, навантаження зменшилося, вже не потрібно працювати повним складом обладнання. Тому ми розпочинаємо ремонтну кампанію, щоб добре підготуватися до наступної зими".

У березні в плановий ремонт вже вийшли 4 енергоблоки з 29, запланованих на поточний рік. Задача працівників ремонтних підприємств та енергетиків Бурштинської, Добротвірської, Курахівської та Луганської ТЕС – відремонтувати технологічне та електричне обладнання, поверхні нагріву котлоагрегатів, на яких достатньо часто виникають свищі, а також продіагностувати металеві конструкції. Поточні ремонти підвищать надійність роботи обладнання та зменшать аварійність блоків. Навесні ДТЕК Енерго планує ще сім поточних і один капітальний ремонт на своїх ТЕС.

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Генеральний директор ДТЕК Енерго закцентував увагу, що причина високої аварійності цього сезону полягає в системній кризі в енергетиці. Адже теплова генерація через брак коштів та багатомільярдні борги на ринку, зокрема перед ТЕС, не мала можливості виконати в повному обсязі щорічні ремонтні кампанії.

"Безаварійна та безпечна робота – наш пріоритет. Однак для того, щоб зупинити тенденцію аварійності, потрібно, перш за все, стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку, вирішити проблему накопичення боргів на ринку, та забезпечити фінансові можливості для генерації на проведення ремонтів. Наприклад, борг НЕК Укренерго перед нами дорівнює 2,4 мільярди гривен. Для реалізації наших планів по ремонтній кампанії слід вирішити всі ці проблемні питання, і в першу чергу – погасити борги перед учасниками ринку", – зазначив Ільдар Салєєв.

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