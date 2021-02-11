Друзі Путіна в Криму хочуть відмити гроші на знесенні АЕС

/ Фото: kremlin.ru

В окупованому Росією Криму чиновники мають намір збагатитися на знесенні залишків атомної електростанції в селищі Щолкіно.

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Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Знесенням капітальної бетонної конструкції буде займатися т.зв. "державне унітарне підприємство "Центр комплексного постачання будівельного об'єктів". Наміри "освоїти фінансування" на даному об'єкті, вже очевидні, якщо виходити з персоналії керівника центру – Івана Михальчевського. Він одночасно очолює цю структуру і "державне унітарне підприємство "Криммедтехніка", відоме відмиванням бюджетних коштів

Як пише видання, у залишків електростанції, як об'єкта особливої складності та небезпеки, і у кримінальної фінансової пральні "Криммедтехніка" спільне лише одне. Це можливість використовувати згадані вище структури для відмивання і переведення в готівку злочинних доходів російського криміналітету і спецслужб.

Цікаво, що зараз російські спецслужби активно розганяють новини про падіння довіри до "глави Криму" Сергія Аксьонова і його майбутньої відставки разом з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим. Міністра називають партнером Аксьонова з переведення в готівку "відкатів" у рамках "освоєння федеральної цільової програми розвитку Криму".

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На думку Асоціації реінтеграції Криму, швидше за все, в умовах кризи в РФ головні бенефіціари "освоєння" 13 млрд доларів цільової програми, друзі президента РФ Володимира Путіна – брати Аркадій і Борис Ротенберги – вирішили виключити вже непотрібних чиновників зі своїх схем. Новим і повністю лояльним Ротенбергам розпорядником процесу з "освоєння" нових мільярдів призначили російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна. Цей чиновник і його призначенці поступово забирають у Аксьонова основні фінансові повноваження по "цільовій програмі".

Нагадаємо, Аркадій Ротенберг заявив, що йому належить т.зв. "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Також повідомлялося, що саме брати Ротенберг були підрядниками будівництва Керченського мосту, на якому відмили близько 5 млрд доларів.

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