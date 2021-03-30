Дрони слугують енергетикам ДТЕК Енерго

Компанія ДТЕК підвищує рівень промислової безпеки за допомогою інновацій. Відтепер "нутрощі" димових труб та котлів ТЕС інспектуватимуть за допомогою безпілотників. Сучасні технології, до того ж, прискорять діагностику та ремонти. Придніпровська ТЕС отримала спеціальний захищений дрон від спеціалістів Innovation DTEK, які навчили керувати апаратом працівників ремонтного підприємства "Інтеренергосервіс".

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"ДТЕК Енерго – прогресивна компанія, яка втілює у життя найсучасніші технології. Хтось робить круті фото за допомогою дронів, а ми будемо використовувати безпілотники для діагностики стану теплових електростанцій, – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. – Завдяки дронам можна буде знайти значно швидше той чи інший дефект у котлі, усунути його та знов включити в роботу обладнання. Якщо раніше інспекція внутрішніх поверхонь димових труб чи котлів могла займати дні, тепер мова йде про години. Минула зима показала: скорочення часу на ремонти обладнання – запорука ефективної роботи наших ТЕС і стабільності всієї енергосистеми України".

Дрон Elios 2, який буде слугувати інспектором на Придніпровці, виробила швейцарська фірма Flyability. Випробували його спеціалісти Innovation DTEK, "Інтеренергосервіс" (ДТЕК Енерго) та компанії DroneUA. Апарат ввели в експлуатацію та передали працівникам "Інтеренергосервіс". Захищений коптер у карбоновій сфері здійснює фото-, відеофіксацію та тепловізорний контроль. Він стійкий як до зіткнення, так і до запилення, тому його доцільно використовувати у димових трубах та котлах.

Компанія ДТЕК – відповідальний роботодавець, його ключові пріоритети – безпека працівників та ефективність виробництва. Використання дронів для досліджень позбавить енергетиків необхідності зводити риштування у котлах та залучати до огляду димових труб промислових альпіністів.

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"Використання дрону Elios 2 на Придніпровській ТЕС – прекрасний приклад того, як ДТЕК впроваджує нові експоненціальні й проривні технології в рутинні робочі процеси. Постійний моніторинг, тестування і використання інноваційних продуктів і рішень в бізнесах компанії є невід’ємною частиною стратегії сталого і безперервного розвитку ДТЕК", – прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

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Працівники ремонтного підприємства на курсах з пілотування навчилися керувати та маневрувати безпілотником в обмежених просторах. Незабаром Elios 2 почнуть використовувати для інспектування котлів на ДТЕК Бурштинській ТЕС та Луганській ТЕС.

"Тепер вітчизняні енергетики "озброєні" ще краще. Інспекції із застосуванням промислових дронів на українських виробничих об'єктах, зокрема на електростанціях – величезний крок на шляху прогресу", – вважає представник компанії DroneUA Дмитро Довженко.

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