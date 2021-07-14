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Доставка "еМалятко" поштою. "Дія" підвела підсумки

14 липня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Отримати послугу можна протягом 2-3 днів після реєстрації в РАГСі

Дитина

Дитина / Фото: Facebook

45% батьків замовляють доставку послуги "еМалятко" поштою. Замовляйте свідоцтво про народження, а "Укрпошта" швидко доставить.

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Про це повідомила прес-служба додатки "Дія".

У "Діє" також назвали способи отримання і терміни доставки:

  • в поштове відділення – 46 грн;
  • кур'єром додому – 66 грн;
  • термін до 2-х днів в межах області, до 3-х днів – в межах України з моменту оформлення свідоцтва в відділі ЗАГС.

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Оплата здійснюється готівкою при отриманні замовлення.

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Нагадаємо, більше року тому в Україні запустили комплексну послугу, яка допоможе молодим батькам не подавати десятки документів і не чекати нескінченних папірців.

"ЕМалятко" – це можливість отримати від держави кілька послуг, пов'язаних з народженням дитини, по одному електронній заяві.

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