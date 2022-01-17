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Дістанеться не всім? Хто може отримати спадщину за заповітом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 06:40
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Разом з експертом розбираємось, чи всі мають право отримати частину спадщини за заповітом
Хто може успадковувати за заповітом
Хто може успадковувати за заповітом / Фото: Колаж: Сьогодні

До складу спадщини входить не тільки майно, а й права та обов’язки, наприклад обов’язок погашення кредитних зобов’язань. Усе це – може бути вказане у заповіті, який померлий залишає по собі.

А от чи всі мають право спадкувати за заповітом, "Сьогодні" розбирались з партнером Адвокатського Об’єднання "BSB Partners" Олексієм Швидким.

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Спадкування може бути за заповітом та за законом (у разі відсутності заповіту).

Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Спадкодавець (заповідач) — це громадянин, майно якого після його смерті переходить у спадщину до іншої особи чи до інших осіб (спадкоємців), нагадує експерт.

Особа, яка у випадку смерті тієї чи іншої особи набуває права одержати його спадкове майно називається спадкоємцем.

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Хто може спадкувати за заповітом?

У нашому випадку право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. І спадкодавець може встановити спадкоємцем будь-яку людину, юридичну особу (фірму) або державу.

"… а сусіду, який просив мене зазначити його в заповіті, передаю привіт", – наводить кумедний приклад наш експерт.

Тобто заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.

"Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом, яка не може одержати право на спадкування", – наголошує адвокат.

Проте, Закон встановлює певні обмеження волі заповідача, згідно з якими не можна позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині.

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У частині першій статті 1241 Цивільного кодексу України зазначено, що малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.

"Право на обов’язкову частку в спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців на її отримання, а також місця проживання спадкоємця. Але, якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони вправі звернутися з відповідним позовом до суду", – каже Олексій Швидкий.

Окремо необхідно зауважити, якщо особа, яка є спадкоємцем позбавила життя свого спадкодавця, то вона позбавляється права на спадкування.

Час оформлення спадщини

Дуже важливо пам’ятати, що термін для прийняття спадщини - обмежений і якщо пропустити його без причин, які суд вважатиме поважними - ви втратите свою частку.

За словами Олексія Швидкого, у такому випадку закон діє досить жорстко. В Україні термін для прийняття спадщини складає шість місяців з моменту її відкриття, тобто з дня смерті спадкодавця.

Експерт наголошує, якщо вам кажуть, що ви пропустили строк на прийняття спадщини, необхідно звернути увагу, чи проживали й були зареєстровані із померлим за однією адресою на день смерті.

Якщо це так, то проблем з отриманням свідоцтва не буде, фактично ви прийняли спадщину автоматично.

"Сьогодні" також писали, як не отримати чужі борги разом зі спадщиною та розповідали, як оскаржити заповіт.

спадокзаповіт
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