Дорожче ніж в минулому році. В Україні почали продавати лохину, смородину і ожину

На ринках уже активно продають лохину, смородину і ожину, в цьому році сезонні ягоди і фрукти – дорожче

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На ринках уже активно продають лохину, смородину і ожину. Цього року сезонні ягоди і фрукти – дорожче, ніж в минулому році. Фермери виправдовуються: все через холодної та дощової весни. Вона зіпсувала частину врожаю.

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Раніше новини "Сьогодн" писали, що в активний сезон ягід їх можна не тільки їсти, а й варити компоти. Зараз це тренд. Такі компоти можна охолодити в холодильнику і,, пити в спеку або брати з собою на роботу, а можна заготовити на зиму. У цих компотах, крім добре знайомих нам ягід, присутні несподівані апельсини і лимони, що додає напоям приємну кислинку.