Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Дорожче ніж в минулому році. В Україні почали продавати лохину, смородину і ожину

2 липня 2021 23:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

На ринках уже активно продають лохину, смородину і ожину, в цьому році сезонні ягоди і фрукти – дорожче

/ Фото: Pixabay

На ринках уже активно продають лохину, смородину і ожину. Цього року сезонні ягоди і фрукти – дорожче, ніж в минулому році. Фермери виправдовуються: все через холодної та дощової весни. Вона зіпсувала частину врожаю.

Реклама

Не пропусти!
Бельгія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Раніше новини "Сьогодн" писали, що в активний сезон ягід їх можна не тільки їсти, а й варити компоти. Зараз це тренд. Такі компоти можна охолодити в холодильнику і,, пити в спеку або брати з собою на роботу, а можна заготовити на зиму. У цих компотах, крім добре знайомих нам ягід, присутні несподівані апельсини і лимони, що додає напоям приємну кислинку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українцівЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти