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Доплати літнім пенсіонерам відклали до осені: коли виростуть пенсії

16 липня 2021 12:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Голова уряду пояснив у Верховній Раді, хто вже отримав підвищення пенсій, а кому ще доведеться почекати

Літнім пенсіонерам доведеться чекати доплат

Літнім пенсіонерам доведеться чекати доплат / Фото: уніан, Сьогодні

Доплати до пенсій людям старше 75-80 років почнуть виплачувати не раніше жовтня. Щомісяця до пенсій додаватимуть по 400 гривень. Раніше введення цих доплат планувалося на липень, але його перенесли. А пенсіонери старше 80 років, вже отримують додаткові 500 гривень на місяць.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. Причиною перенесення стала нестача бюджетних ресурсів, пояснювала раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Минулого року уряд вперше ввів програму доплат пенсіонерам старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримають по 500 грн... З 1 жовтня так само вперше будуть введені додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років", – сказав прем'єр-міністр.

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Шмигаль нагадав, що:

  • в березні пройшла індексація для 8 млн пенсіонерів, зростання пенсій становило 11%;
  • 14 липня Кабмін ухвалив рішення про підвищення пенсій для військових: доплати за 2 тис. гривень нарахують вже за липень.
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Як відомо, раніше під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій. Крім того, військові пенсіонери хочуть, щоб такі рішення приймалися не разовими постановами Кабміну. Замість цього вони вимагають прийняти закон, який гарантує стабільну і щорічну індексацію пенсій.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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