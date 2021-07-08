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Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня

8 липня 2021 15:03

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Надбавки до пенсій зросли за рахунок планового підвищення прожиткового мінімуму в Україні

Виплати підвищилися завдяки зростанню прожиткового мінімуму

Виплати підвищилися завдяки зростанню прожиткового мінімуму / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, зросли доплати від держави по догляду за людьми з інвалідністю, пише "Сьогодні". Ці виплати, як і багато інших, розраховуються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму.

Надбавки до пенсії по інвалідності виросли так:

  • для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи – з 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб);
  • для дітей з інвалідністю підгрупи А – з 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб);
  • для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи – на 85 грн, з 1769 до 1854 грн (доплата за догляд становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
  • для самотніх людей з інвалідністю II і III груп, які потребують догляду – на 63,75 грн, з 1326,75 до 1390,5 грн (75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старші 75 років мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплати пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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