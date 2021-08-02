"Донбасенерго" збільшила збиток у 10 разів через маніпуляції трейдерів і аварійні ремонти

Валовий збиток компанії склав 386,1 млн грн проти валового прибутку 230,6 млн грн у січні-червні 2020 року

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Енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток у 9,6 рази (на 202,5 млн грн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 226,1 млн грн, повідомляє "Главком".

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Дохід компанії за півріччя впав у 2,7 рази (на 1,9 млрд грн) – до 1,15 млрд грн. Валовий збиток склав 386,1 млн грн проти валового прибутку 230,6 млн грн у січні-червні 2020 року.

Таке значне падіння доходу в основному пов'язано з аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (із 17 січня по 18 квітня та з 22 квітня по 12 травня). Виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС за перше півріччя склало 563,1 млн кВт·год, що склало 46,2% плану по виробленню.

Крім того, "Донбасенерго" відзначала, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний". Зокрема, ціна на ринку "на добу вперед" (РСВ) у травні склала 930 грн/МВт·год, у червні – 1362 грн/МВт·год при собівартості мінімум 1600 грн/МВт·год.

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Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля на місяць впали до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

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Ціни на електроенергію протягом останніх 4 місяців штучно перебували на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників коштів на закупівлю палива і проведення ремонтів.