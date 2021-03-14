Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага

Минулого чотириденного робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча виявився символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато, всього 25 копійок за офіційним курсом Нацбанку. поки що зберігається хиткий баланс. Чи дешевшатиме долар в другій декаді березня, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар залишався практично стабільним як у купівлі, так і в продажу. Середній курс змінювався в межах чотирьох копійок, що можна вважати статистичною похибкою моніторингу. В результаті долар в продажу подешевшав на 2 копійки, до 27,84 грн, в купівлі подорожчав на копійку, до 27,66 грн/долар. Спред (різниця між курсом продажу і покупки) зменшився з 20 до 18 коп., що також побічно підкреслювало: банкіри не чекають значних змін курсу.

Нацбанк міняв курс незначно, зміцнюючи його в межах п'яти копійок і до п'ятниці залишив його рівним 27,75 грн/долар. Тобто за тиждень гривня зміцнилася на копійку. На понеділок, 15 березня, регулятор встановив курс 27,73 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Аналітики зазначають, що попит на валюту і її пропозиція на міжбанку до п'ятниці зрівнялися. У середу була перевага продавців над покупцями, тому гривня трохи зміцнилася. Але значнішій ревальвації завадили не дуже успішні підсумки аукціону Мінфіну з продажу ОВДП.

"Цього разу пропонували тільки гривневі цінні папери з термінами викупу від 6 місяців під 9,03% річних до 3 років (під 12,05% річних, – говорить Олександр Охріменко. – Найзатребуванішими виявилися 1,5-річні ОВДП з прибутковістю 10,96%, їх продано на 1,91 млрд грн, і 2-річні ОВДП з доходністю 11,80%, продано на 1,24 млрд грн. Всього було розміщено цінних паперів на 5,23 млрд грн, вдвічі менше, ніж тиждень тому. Покупцями були українські банки, нерезиденти майже не брали участі".

Андрій Шевчишин зазначив, що розміщення облігацій показало низький інтерес інвесторів, передусім зарубіжних.

"Реальні ставки прибутковості інвестицій знижуються на тлі зростаючої в країні інфляції, за підсумками лютого річна інфляція досягла 7,5%, – аналізує Андрій Шевчишин. – У результаті інвестори ціляться на вищі рівні прибутковості для компенсації своїх ризиків. Своєю чергою на тлі локдаунів і падіння ділової активності є істотні ризики для бюджетних надходжень, і Мінфіну необхідно буде йти на підвищення ставок для залучення капіталу".

Чого очікувати наступного тижня

Експерти, як і раніше, не бачать підстав для різкої зміни курсу долара в ту чи іншу сторону.

Олег Пендзин повторив свій прогноз: на його думку, стабільність збережеться ще тиждень, оскільки не посилиться дія факторів, які можуть послабити гривню.

"Головна причина стабільності – невизначеність з можливим введенням всеукраїнського локдауну або посиленням нинішнього карантину, – каже Олег Пендзин. – Імпортери побоюються його введення і не інвестують в закупівлю великих партій товарів за кордоном, тому валюта їм не дуже потрібна. Регулярно завозиться лише критичний імпорт, насамперед пальне. У аграріїв ще є час до посівної, тому вони теж не поспішають з продажем великих партій валюти. Активні переважно банки, які мають надлишок вільних грошей і купують для заробітку гривневі ОВДП, пропоновані Мінфіном щотижня. Але для цього їм не треба здавати валюту. Нерезиденти зараз малоактивні, припливу доларів на міжбанківський ринок від них майже немає".

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З ним згоден Олександр Охріменко, який назвав ще й такий фактор стабільності курсу, як рівновага попиту і пропозиції на валюту з боку населення.

"У лютому громадяни продали валюти приблизно стільки ж, скільки і купили, – зазначив Охріменко. – Тому банки і ПОВи (пункти обміну валют) не можуть в умовах жорсткої конкуренції значно змінювати курс".

Прогнози обох експертів ідентичні: на тижні курс продажу готівкового долара збережеться в коридорі 27,8-27,9 грн, курс купівлі – 27,6-27,7 грн.

Андрій Шевчишин очікує, що в найближчій перспективі гривня, орієнтуючись на слабкість покупців, продовжить зберігати стійкість і рухатиметься в зону 27,55 безготівкової гривні за долар. Це означає, що готівкова гривня може зміцнитися у продажу до 27,7-27,75 грн/долар.

"Ми стежимо за НБУ, який може показати рівні "прийнятності і не прийнятності" зміцнення", – підсумував Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти рекомендують:

- не здійснювати будь-яких операцій з готівковим доларом, за винятком випадків, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.

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- відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці, це виявиться вигідніше приблизно вдвічі, ніж інвестування в долар.

Але вони змінили прогноз стосовно довгострокового інвестування в валюту.

Так, Андрій Шевчишин упевнений: Нацбанк не допустить зміцнення гривні до 27,5 грн/долар. Тому вже варто запасатися доларами, поки курс досить низький. У другій половині березня і далі тренд може змінитися, і долар знову почне дорожчати.

Багато українців не виграли, а програли від зміцнення гривні. Їм тепер доводиться міняти заначки у доларах заначки дешевше, ніж купували валюту раніше. Детальніше дивіться в сюжеті.

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