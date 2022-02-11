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Долар знову дорожчає: що буде з гривнею наступного тижня

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 18:46
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 лютого
Що буде з курсом валют наступного тижня
Що буде з курсом валют наступного тижня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 14 лютого:

  • 1 долар США – 28,04 грн.;
  • 1 євро – 31,87 грн;

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Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 11 лютого, курс долара впав на 13 копійок , а євро – на 9 копійок.

Що відбуватиметься на ринку валют далі

Наступного тижня, у разі зростання геополітичної напруженості та відтоку капіталу нерезидентів із країни, гривня може перебувати у діапазоні 27,9-28,5 грн. за долар.

Відкати курсу будуть використовуватись для покупок. У свою чергу НБУ намагатиметься згладжувати коливання.

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"Сьогодні" раніше писали як девальвація сколихне ринок нерухомості , і розповідали, як буде зміцнюватися гривня найближчим часом.

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