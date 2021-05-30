Долар "зробив гірку" – чи чекати піке в червні

В останній тиждень травня долар майже в точності повторив сценарій попереднього тижня: невелике піке, така ж "гірка" і знову натяк на піке. Курсові рекорди року при цьому побиті не були – в готівковому продажі, як і тиждень тому, середній курс не опустився нижче 27,54 грн / долар. Так дешево американська валюта коштувала останній раз 13 липня 2020 року.

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Чого очікувати від курсу в перший тиждень червня, з'ясував сайт "Сегодня".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар коливався в коридорі 27,5-27,6 грн / долар у продажу і 27,35-27,45 грн / долар в покупці. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) звузився з 19-20 копійок до 17-18 копійок, що підтверджувало: різких коливань валюти не передбачається. У середу, після чергового аукціону Мінфіну з продажу ОВДП, курс зробив невелику "гірку", вийшовши на копійку за межі коридору, але вже в четвер повернувся до 27,6 грн / долар. Остаточний середній курс перед вихідними – 27,58 і 27,40 грн / долар.

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Валюти в банках і обмінних пунктах було досить, бажаючих здати або придбати, навпаки, небагато. У такій ситуації з'явилися непогані шанси купити валюту нижче середнього курсу: аби хоч щось заробити, деякі ПОВи (пункти обміну валют) продавали долари навіть по 27,50 грн / долар. Були ПОВи, що працювали на скупку кеша, вони виставили курс на 10-12 копійок вище середньоринкового – 27,50 грн / долар. Так що мали шанс більше заробити і ті люди, хто міняв долари на гривні.

Нацбанк, який встановив на понеділок курс 27,46 грн / долар, почав поступово зміцнювати гривню і до четверга вже було до 27,43 грн / долар. Але до вихідних курс піднявся до 27,53, такий же залишиться і на вихідні. На понеділок, 31 травня, регулятор встановив курс 27,50 грн / долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що значних змін як на безготівковому, так і на готівковому ринку не було. Невелике зростання курсу в середині тижня був викликане зниженням пропозиції валюти з боку експортерів, які отримали відшкодування ПДВ в гривні.

Перед вихідними гривня стабілізувалася поблизу позначки 27,5 грн / долар.

"Ринок знаходиться у відносному балансі, без явних переваг покупців чи продавців", – говорить Олександр Охріменко.

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За словами Андрія Шевчишина, позитивною новиною стала активізація нерезидентів з купівлі ОВДП. Іноземні інвестори за тиждень придбали ОВДП на 269 млн грн.

"Це небагато, але з урахуванням розпродажів і нейтральності попередніх тижнів, такі покупки є позитивними. Вже наступного вівторка Мінфін, зважаючи на високі погашення в червні, буде намагатися залучити на ринку більше коштів. Тому покупки нерезидентами ОВДП обнадіюють ", – аналізує Андрій Шевчишин.

У той же час, Олег Пендзин зазначив, що черговий аукціон Мінфіну приніс до бюджету всього 6 млрд грн, яких явно не вистачить для погашення на початку червня попередніх позик. Це означає, що курс гривні може ослабнути.

Чого очікувати наступного тижня

За прогнозом Олександра Охріменка, на наступному тижні курс продовжить коливатися навколо 27,5 грн / долар, але до літа поступово формується спадний тренд. Тобто, якщо регулятор не втрутиться, то курс буде поступово "сповзати" до 27,3-27,4 гн / долар.

Андрій Шевчишин не очікує поки ревальвації гривні, бо кінець травня супроводжувався відшкодуванням ПДВ експортерам. Це стримає пропозицію валюти і утримає гривню від зміцнення в перший тиждень червня.

"Курс у перший тиждень червня залишиться в чинному діапазоні 27,5-27,6 грн / долар", – конкретизував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин каже, що драйвером курсу зараз є Мінфін і його аукціони з продажу цінних паперів.

"На цей раз вони продали мало, тому очікую, що гривня трохи ослабне, до 27,7 грн / долар у готівковому продажі", – прогнозує Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

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Олександр Охріменко впевнений, що гривня не буде, як мінімум, дорожчати не тільки в червні, але і в липні. Тому порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара, актуальна і в липні.

Андрій Шевчишин стверджує: зараз саме час купувати валюту, що дешевшає, в разі інвестування в неї "в довгу", на рік і більше. Експерт нагадав, що за базовим сценарієм Нацбанку, гривня може подешевшати до кінця року на 3,6% в порівнянні з середньомісячним курсом 2020 року (27,33 грн / долар), за песимістичним сценарієм – на 16,4%. Це, відповідно, до 28,3 і 31,8 грн / долар.

"Курс на мінімумі, треба купувати, поки не подорожчало", – говорить експерт.

Олег Пендзин радить моніторити ринок як продавцям, так і покупцям готівкової валюти. В умовах стабільності розкид курсу став більшим, тому можна знайти найвигідніший.

Більше про те, що буде з курсом і чому, дивіться в сюжеті.