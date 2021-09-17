Долар на міжбанку пішов вгору

До полудня на торгах по долару присутні практично всі великі покупці і продавці

Долар знову зріс у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Долар на міжбанку в п'ятницю, 17 вересня, після зростання за офіційним курсом також трохи подорожчав – до 26,70/26,72 грн за долар.

Як кажуть аналітики Мінфіну, попит і пропозиція в дуже хитній рівновазі.

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"Угоди не перевищують сум в 1 млн доларів" , – кажуть аналітики.

Як змінювався курс долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

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Євро теж подорожчав на міжбанку – до 31,44/31,47 грн за євро

Що відбувається з курсом долара

Як каже керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, інфляція загрожує залишитися на високих рівнях.

"Нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій. Напередодні були закриті позиції майже на 390 млн грн. З початку тижня відтік з гривневих держоблігацій становив понад 1,9 млрд грн. І це незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ і зростання прибутковості середньострокових бондів", – розповів Шевчишин.

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Він додав, що найближчим часом гривня продовжить ослаблення передусім до зони 26,8-26,85 грн за долар.

"У середньостроковій перспективі зберігаємо очікування ослаблення до 27 грн за долар", – сказав Шевчишин.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.