Долар на міжбанку почав зростати

Після "недовгої розкачки" через тривалі вихідні 26 серпня весь бізнес увійде в звичайний діловий ритм

Долар розвернувся до зростання / Фото: Getty Images

Долар у четвер, 26 серпня, дорожчає на міжбанкуі торгується в районі 26.76-26.79 гривень. Попит на іноземну валюту перевищує пропозицію.

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Після "недовгої розкачки" 25 серпня через чотири дні вихідних 26 серпня весь бізнес увійде в звичайний діловий ритм. А зарахування вчорашньою датою валютної виручки за робочі в США і Європі понеділок і вівторок – дозволить експортерам мати серйозні суми доларів і євро до продажу на міжбанку, пише Мінфін.

"Теоретично це призведе до зростання пропозиції на торгах і підтримає курс гривні. Але починається період відшкодувань ПДВ тим же експортерам і частина з них почне вибирати – продавати валюту зараз або дочекатися гривні від держави. Від рішень великих гравців з цього питання (як держкомпаній, так і приватних структур) і буде залежати реальний стан справ на міжбанку, і в кінцевому підсумку – курсовий тренд. Поки є спроби окремих гравців і спекулянтів "розігріти ринок" і постаратися максимально підтягти котирування вгору. І сьогодні ця історія продовжиться ", – йдеться в повідомленні.

Курси міжбанку за розрахунками "Мінфіну" 26 серпня будуть в межах:

долар – коридор 26,65 – 26,85 грн;

євро – коридор 31,25 – 31,60 грн.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць / Minfin

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На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній і банків перебуватимуть в межах:

Долар: коридор покупок і продажів 26,60 – 26,90 грн в обмінниках фінкомпаній в межах до 20 коп, а в касах банків до 25 коп.

Євро: в банках коридор від 31,00 до 31,60 грн до 25-30 коп, а в обмінниках фінкомпаній – в межах коридору 31,10 – 31,50 грн при спреді в 20-25 копійок.

Як змінювався курс долара в 2021-му

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль - з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

- з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го. Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривень, а сама гривня недооцінена на 57,7%. Також сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.