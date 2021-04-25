Долар лихоманить: три причини стрибка і приземлення американської валюти

Після чотирьох днів стабільності минаючого тижня долар почав "робити нерви" покупцям валюти. У середу курс піднявся, у четвер опустився, а в п'ятницю опустився ще нижче, аніж був тиждень тому. Експерти пов'язують помітний рух курсу вгору-вниз протягом двох днів з трьома чинниками:

провальний аукціон Мінфіну з розміщення гривневих цінних паперів 20 квітня, коли ОВДП продали всього на 200 млн грн, або у вісім разів менше, аніж тижнем раніше;

спекулятивні дії деяких гравців міжбанківського ринку, яким вдалося, використовуючи перший чинник, розгойдати курс;

відведення російських військ від українських кордонів.

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Перші два чинники послаблювали гривню, третій її зміцнив, адже зниження ризику вторгнення й ескалації повернуло інвесторів у гривню і в український борг.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин каже:

"Курс гривні у четвер стрімко зміцнився після появи заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордону України. У результаті в п'ятницю на відкритті міжбанківського ринку гривня зміцнилася до 27,89 за долар, що позначилося і на готівковому ринку".

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що більш значному зміцненню гривні завадив попит на валюту з боку імпортерів автомобілів і побутової техніки. Ажіотажем скористалися кілька банків, які заробляють на валютних коливаннях, яким минулої середи вдалося розгойдати курс.

"Механізм нескладний: хтось комусь продає за високим курсом мізерну партію валюти (до 10 тис. доларів), але це одразу підвищує котирування. Покупці, побоюючись подальшого зростання, починають укладати великі угоди, що ще більше піднімає курс. А організатори ажіотажу, вони ж продавці валюти, на цьому заробляють", – роз'яснив Охріменко.

Втім, за оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, нерви не витримали у небагатьох імпортерів. Що підтвердив тренд на зниження курсу долара в четвер і п'ятницю.

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Нагадаємо, Мінекономіки оновило прогноз, скільки коштуватиме долар до кінця року.

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