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Долар і євро знову впали в ціні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 16:59
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 24 вересня
Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня
Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 24 вересня:

23.09

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24.09

зміна

1 долар США

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26,67 грн

26,52 грн

-0,15

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1 євро

31,28 грн

31,08 грн

-0,20

Долар і євро за офіційним курсом знову знизилися в ціні. Американська валюта подешевшала на 15 копійок, порівняно із попереднім днем, а євро став дешевше аж на 20 копійок.

Курс валют у вересні

Попри поступове зниження ціни на доллар, гривня може обвалитись у будь-який момент, каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

На думку експерта, різка зміна курсу може відбутись після значного сплеску захворюванності на коронавірус, який спричинить швидкий вихід інвесторів з українських цінних паперів і зростання їхнього попиту на валюту.

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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