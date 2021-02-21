Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік тому

Тиждень, що минає, пройшов під знаком зміцнення гривні. Гривня відіграла у долара небагато, всього п'ять копійок, але тижневий тренд знову змінився. Регулятор проводив якусь малозрозумілу політику стосовно курсу, то підвищуючи його, то знову знижуючи. Що буде з доларом до кінця зими, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

У понеділок, 15 лютого, в США був вихідний, там святкували День президентів. Тому і у нас міжбанк практично не працював, а курс долара не змінювався: як готівковий, так і безготівковий. З вівторка гривня почала повільно, але впевнено міцнішати. По копієчці, по дві, та до п'ятниці вона відіграла у долара 7 копійок. У готівковому продажі середній курс до п'ятниці опустився до 27,97 грн/долар у продажу і до 27,78 в купівлі. При цьому спред (різниця між курсом продажу і купівлі) не змінювався: в середньому 19-20 коп.

Нацбанк у понеділок курс не чіпав, а з вівторка по п'ятницю грався ним, як кіт з мишею. У вівторок (якраз під черговий аукціон Мінфіну з продажу ОВДП) послабив відразу на 13 копійок, до 27,97 грн/долар, у середу зміцнив на 14 копійок, у четвер знову послабив на 7 копійок, а в п'ятницю знову зміцнив на п'ятак. У підсумку встановив остаточний курс на вихідні 27,85 грн/долар. На копійку дорожче, ніж тижнем раніше. На понеділок, 22 лютого, регулятор зберіг курс 27,85 грн/долар.

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Головні причини змін

Експерти кажуть, що головним драйвером зміни курсу минулого тижня знову був Мінфін, який запропонував на продаж ОВДП на суму майже 9,5 млрд грн. У тому числі валютних – на 3,5 млрд грн. Але, за словами Олександра Охріменка, значного припливу валюти на ринок це не дало, бо цінні папери купили переважно українські банки.

"Нерезиденти цього разу були пасивні, валюту не продавали, щоб купити ОВДП, хоча гривневі цінні папери з терміном погашення три роки пропонувалися з прибутковістю понад 12% річних. Тобто заробити можна було на 36% більше, ніж вкласти. Це не дозволило гривні істотно зміцнитися", – уточнив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин додав, що готівковий ринок слідував за безготівковим, тому середній курс змінювався мало, в межах п'яти копійок. Причому максимальний розкид курсу як продажі, так і купівлі готівки у різних банків також знаходився в межах 15 копійок. Незначне ослаблення курсу на початку тижня експерт пояснив негативним результатом переговорів з МВФ (транш нам найближчим часом не дадуть, бо, на думку МВФ, "немає прогресу в реформах").

Андрій Шевчишин констатував, що на ринку встановився баланс між попитом і пропозицією. Але що за цим буде – обвал гривні чи її зміцнення?

"Обсяг продажів валюти був меншим за очікуваний, що фактично підтвердило наявність реакції інвесторів на рішення Фонду, – аналізує Андрій Шевчишин. – Однак обсяги лише знизилися, але не зупинилися, тому вважаємо, що йдеться про паузу. Також слід зазначити зниження ставок прибутковості за ОВДП, що зменшує їхню привабливість для інвесторів. На світових ринках спостерігається зростання прибутковості облігацій на тлі високих інфляційних очікувань, тому українські папери можуть і далі втрачати свою привабливість".

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків збігаються: до кінця зими збережеться стабільність курсу готівкового долара близько 28 грн/долар, але скоріше нижче, ніж вище за 28.

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Тому найімовірніше, що готівковий курс, який, як відомо, йде за безготівковим зі спредом 15-20 копійок на доларі, залишиться близько 28 грн/долар у продажу весь тиждень, упевнений Олександр Охріменко.

"Курс весь тиждень коливатиметься близько 28 грн/долар", – прогнозує і Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також згоден, що Нацбанк продовжить підтримувати курс близьким до 28 грн/долар. Але не виключає наступного тижня його короткочасного зниження навіть до 27,8 грн. Як пояснив експерт, причиною тому можуть стати аграрії, котрі почнуть підготовку до посівної. І для закупівлі пального, насіння, добрив масово продаватимуть запаси валюти. Поки Нацбанк відреагує і почне викуповувати на міжбанку надлишки валюти, курс короткочасно може просісти.

"Найближчим часом гривня збереже відносну стабільність котирувань і продовжить рух у діапазоні 27,8-27,9 гривні за долар. Але аграрії можуть надлишковою пропозицією валюти натиснути на курс долара вже наступного тижня і долар може впасти. Стримуючою силою стане НБУ з викупом валюти", – підсумував Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, не радять здійснювати операції з готівковим доларом, за винятком випадків, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.

Олександр Охріменко пропонує відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці, це виявиться вигіднішим приблизно вдвічі, ніж інвестування в долар.

"У найближчі 3-4 місяці доларові заначки і депозити не принесуть прибутку. Купувати долари варто тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше. Або якщо вони потрібні для поїздок за кордон або розрахунків безпосередньо в валюті в Україні", – упевнений Андрій Шевчишин.

Не виключено, що курс долара стане в майбутньому хвилювати українців набагато менше, ніж зараз. Адже наш прем'єр пообіцяв, що зарплати українців стануть європейськими. Щоправда, років через десять... Детальніше дивіться в сюжеті.

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