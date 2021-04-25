Долар "робить нам нерви": куди піде курс до свят

Після чотирьох днів стабільності минулого тижня долар почав "робити нерви" покупцям валюти. У середу курс піднявся, в четвер опустився, а в п'ятницю опустився ще нижче, ніж був тиждень тому. Чого очікувати від курсу до травневих свят, з'ясував сайт "Сьогодны". Раніше ми писали, куди піде курс в локдаун.

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Долар, що перевищив до кінця попереднього тижня курс 28 гривень в готівковому продажі на 6 копійок, зберігав стабільність чотири дні. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) навіть зменшився з 20 копійок до 19 копійок. Але в середу ми побачили стрибок на 6 копійок, до 28,12 грн/долар, в четвер – відкат на 5 копійок, в п'ятницю – ще на 6 копійок. Разом за тиждень мінус п'ять копійок, і курс 28,01. Спред при цьому знову збільшився до 20 копійок.

Нацбанк почав послаблювати гривню з вівторка і робив це через день: спершу був подоланий на копійку рубіж в 28 грн, потім до неї додався ще п'ятак, разом до п'ятниці 28,06 грн/долар. Такий же курс залишається і на вихідні. На понеділок, 26 квітня, регулятор зміцнив гривню відразу на 16 копійок, встановивши курс 27,90 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти пов'язують помітний рух курсу вгору-вниз протягом двох днів з трьома факторами.

Перший – провальний аукціон Мінфіну з розміщення гривневих цінних паперів минулого вівторка (продано ОВДП всього на 200 млн грн або у вісім разів менше, ніж тижнем раніше). Тобто помітного припливу валюти на міжбанк з боку нерезидентів не було. При цьому зріс попит на валюту у імпортерів.

Другий – спекулятивні дії деяких гравців міжбанківського ринку, яким вдалося, використовуючи перший фактор, розгойдати курс.

Третій – відведення російських військ від українських кордонів.

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Перші два чинники послаблювали гривню, третій її зміцнив, бо зниження ризику вторгнення і ескалації повернуло інвесторів у гривню і в український борг.

"Курс гривні в четвер стрімко зміцнився після появи заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордону України, – говорить Андрій Шевчишин. – В результаті у п'ятницю на відкритті міжбанківського ринку гривня зміцнилася до 27,89 грн/долар, що позначилося і на готівковому ринку".

Олександр Охріменко каже, що значныгому зміцненню гривні завадив попит на валюту з боку імпортерів автомобілів і побутової техніки. Ажіотажем скористалися кілька банків, що заробляють на валютних коливаннях, яким минулої середи вдалося розгойдати курс.

"Механізм нескладний: хтось комусь продає за високим курсом мізерну партію валюти (до 10 тис. доларів), але це відразу підвищує котирування. Покупці, побоюючись подальшого зростання, починають укладати великі угоди, це ще більше піднімає курс. А організатори ажіотажу, вони ж продавці валюти, на цьому заробляють", – роз'яснив Олександр Охріменко.

Втім, за оцінкою Олега Пендзина, нерви не витримали у небагатьох імпортерів. Що підтвердив тренд на зниження курсу долара в четвер і п'ятницю.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів відрізняються, але не діаметрально.

Так, Андрій Шевчишин і Олег Пендзин обіцяють плавну ревальвацію гривні і зміцнення курсу нижче 28 грн/долар.

"Гравці ринку можуть зайняти вичікувальну позицію, будуть стежити за розвитком подій і приймати рішення, виходячи з конкретної тенденції, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ймовірно, що експортери, які притримували валюту в очікуванні зростання курсу вище 28 грн за долар, намагатимуться її продати, що посилить позиції гривні. Очікуємо збереження коливань курсу в діапазоні 27,8-27,9 грн за долар".

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Олег Пендзин назвав ширший коридор: від 27,7 до 27,95 грн/долар.

Олександр Охріменко прогнозує, що на тлі підвищення попиту на валюту перед святами спекулянти спробують "повторити успіх". Це може призвести до нових стрибків курсу навіть до 28,2 грн/долар і таких же швидких відкатів. Але до 30 квітня курс повернеться до 28 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин рекомендують поки не купувати долари без крайньої необхідності, бо курс може піти вниз.

"Поки краще зробити паузу, подивитися, як розвиватиметься ситуація. Попереду великодні і травневі свята, зазвичай перед ними населення активно продає валюту, щоб добре відпочити. Тому якщо курс знижуватиметься до 27,5 грн/долар, можна буде "підбирати", – конкретизував Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко, як і раніше, не радить позбуватися гривневих депозитів, однак відкривати нові чи продовжувати ті, що закінчилися, тим більше на тривалий строк (9-12 місяців), не рекомендує.

"Зараз середня ставка за гривневими депозитами до 8% річних. До кінця другого кварталу на них можна заробити більше, ніж на ймовірному зміцненні долара", – роз'яснив Олександр Охрименко.

Як українці намагаються примножити свої заощадження і як це робити правильно, дивіться в сюжеті.

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