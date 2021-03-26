Боргова криза в "зеленій" енергетиці вдарила по довірі до уряду, – інвестор

Довіра до Кабінету міністрів України досягла дна через те, що уряд порушує зобов'язання по "зеленому" меморандуму і намагається затягнути виплату боргів перед виробниками енергії з відновлюваних джерел. Про це повідомив Ян Валетов, власник сонячних станцій в Дніпропетровській області, пише "Главком".



"На цей момент нам погасили 14% заборгованості, хоча були зобов'язання погасити 40% до кінця четвертого кварталу минулого року. На жаль, положення меморандуму не були виконані. Уряд неодноразово заявляв, що у нього є наміри, але між намірами і грошима, як ви розумієте, лежить прірва", – сказав Валетов.

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Він підкреслив, що зобов'язання, що дає уряд, – їх невиконання, це вже дно у взаєминах бізнесу і держави.

"Те, що нам не платили – це було вже саме по собі псуванням інвестиційного клімату в нашій країні, обман інвестора. Ми вже на дні і хотілося б зміни ситуації", – сказав інвестор.

За його словами, уряд поводиться так, наче зовсім не збирається виконувати зобов'язання перед інвесторами.

"Держава просто бреше, причому бреше в очі. Закінчується перший квартал. Загальна сума виплат зараз має бути 40 + 15=55% від загального боргу (22,4 млрд грн). Думаєте це трапиться? Ні. Ми маємо справу з шулерами, на мій погляд. Через суди, напевно, можна було б змусити їх розплатитися. Але проблема полягає в іншому – що нас продовжують шантажувати на цей раз невиплатами тим, хто подав до суду", – обурився Валетов.

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Раніше повідомлялося, що Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаль зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін має виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-м меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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