Борги вже не погасять? В Україні прийняли рішення щодо пенсій переселенців

Уряд збирається повністю погасити заборгованість за два роки

Вже з наступного року українцям почнуть виплачувати недоотримані пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що уряд почне погашення пенсійних боргів переселенцям.

Про це вона написала у Facebook.

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"Уряд прийняв постанову, яка розблокує процес погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам за минулі періоди", - написала Верещук.

За її словами, вже з наступного року українцям почнуть виплачувати недоотримані пенсії із розрахунку щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму. Уряд збирається повністю погасити заборгованість за два роки.

"Це дуже важливий крок! Це сотні тисяч пенсіонерів. Очікується, що на погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету буде витрачено понад 11,2 млрд гривень, з яких 6,2 млрд гривень – вже наступного року", – повідомила Верещук.

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За словами міністра, у 2018 році було призупинено пенсійні виплати за минулі періоди переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Банківські карти переселенців

2021 року Ощадбанк продовжив строк дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня, оскільки тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту і люди не могли дістатися вчасно.

Проте, вже з 1 січня наступного року Ощабдбанк припинить автоматичне продовження дії платіжних карток для переселенців.

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Наразі у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та мешканців ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовжень більше не буде.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонерам із ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські картки, якщо строк дії попередніх завершився.