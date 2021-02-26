Борги перед енергетиками не дають можливості вчасно закуповувати паливо і ремонтувати обладнання, – ексміністр

На сьогоднішній день борги становлять близько 70 млрд гривень

Стрімке накопичення боргів перед генеруючими компаніями і постійний фінансовий дефіцит енергоринку не дає можливості закуповувати необхідних обсяг палива і проводити ремонт і реконструкцію основного обладнання ТЕС і АЕС. Про це заявив ексміністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, повідомляє "Politeka".

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"Постійно нарощуються борги перед енергетиками, і на сьогоднішній день вони складають біля 70 млрд гривень. І це не дає можливості не тільки закуповувати необхідний обсяг палива для підготовки до опалювального сезону, але й не дає можливості ремонтувати, проводити реконструкцію основного і допоміжного обладнання і забезпечувати надійну роботу електроенергетичного комплексу країни", – повідомив ексміністра в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, така ситуація на енергоринку призводить до складнощів з проходженням опалювального сезону і використовується лобістами російського струму в якості прикриття для імпорту струму з Росії і Білорусі.

Виправити ситуацію можна шляхом завершення реформи ринку, ліквідації штучних перекосів і корупційних схем, які призводять до вимивання коштів у реальних виробників струму.

"Потрібно зробити так, щоб генеруючі компанії своєчасно отримували гроші, були повернені борги. І зробити, головне, все необхідне для того, щоб електроенергетична галузь була керована з боку влади, уряду. На сьогодні вона некерована", – підсумував Плачков.

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Нагадаємо, через зрив строків ремонтної кампанії на атомних електростанціях, ТЕС з жовтня 2020 року несуть підвищене навантаження, щоб покрити потреби енергосистеми.

У 4 кварталі 2020 року ТЕС збільшили виробництво більш ніж на 50% у порівнянні з прогнозним балансом. Це призвело до прискореного спрацювання запасів вугілля, які на початок опалювального сезону (15 жовтня) складали рекордні 2,8 млн т.

Підвищене навантаження на ТЕС призвело не тільки до прискореного спрацювання вугілля, а я до підвищеної аварійності блоків.

У січні 2021 року НЕК "Укренерго" попередило про ризик віялових відключень споживачів.

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