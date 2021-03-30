Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Борги Фонду гарантування хочуть перекласти на колишніх акціонерів банків

30 березня, 13:03

Актуально

Експерти називають це "найкращим компромісом"

Програма реструктуризації боргів Фонду гарантування передбачає розділення відповідальності за банківську кризу 2014-2017 років між державою та колишніми топпосадовцями банків-банкрутів. Про це у коментарі журналістам розповів Юрій Федорів, керівник практики реструктуризації KPMG в Україні.

За його словами, запропонована схема реструктуризації є найкращим компромісом між ФГВФО та Міністерством фінансів. "Вона не передбачає "прощення" боргу, натомість покладає чи не основну фінансову відповідальність на колишніх акціонерів та топкерівників банків, чия діяльність призвела до неплатоспроможності очолюваних ними установ", – сказав Юрій Федорів.

На сьогодні залишок заборгованості Фонду складає майже 47 млрд грн основного боргу, за якими до 2031 року буде нараховано ще 64 млрд грн відсотків. Саме нараховані відсотки планується погашати за рахунок коштів, стягнутих з колишніх власників та пов’язаних осіб, чиї дії призвели до неплатоспроможності банків.

Розроблений план реструктуризації потребує затвердження на законодавчому рівні. В іншому випадку, без відповідного голосування, повернення боргів за кризу 2014-2017 років ляже повністю на діючу банківську систему. А зрештою – відіб’ється і на клієнтах діючих банків.

"Банки, звичайно, будуть проти будь-якого посилення навантаження. Але справа навіть не в тому, що хтось буде заробляти менше. Насправді збільшені розміри внесків, якщо таке рішення буде ухвалене, в кінцевому підсумку призведе до зниження процентних ставок за депозитами", – розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Нагадаємо, заборгованість Фонду гарантування виникла у 2014-2017 роках, коли для виплати відшкодування вкладникам луснувших банків, у борг під ринкові 10-12% було отримано майже 80 млрд грн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

банки борги відповідальність реструктуризація ФГВФО
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти