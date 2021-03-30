Борги Фонду гарантування хочуть перекласти на колишніх акціонерів банків

Програма реструктуризації боргів Фонду гарантування передбачає розділення відповідальності за банківську кризу 2014-2017 років між державою та колишніми топпосадовцями банків-банкрутів. Про це у коментарі журналістам розповів Юрій Федорів, керівник практики реструктуризації KPMG в Україні.

За його словами, запропонована схема реструктуризації є найкращим компромісом між ФГВФО та Міністерством фінансів. "Вона не передбачає "прощення" боргу, натомість покладає чи не основну фінансову відповідальність на колишніх акціонерів та топкерівників банків, чия діяльність призвела до неплатоспроможності очолюваних ними установ", – сказав Юрій Федорів.

На сьогодні залишок заборгованості Фонду складає майже 47 млрд грн основного боргу, за якими до 2031 року буде нараховано ще 64 млрд грн відсотків. Саме нараховані відсотки планується погашати за рахунок коштів, стягнутих з колишніх власників та пов’язаних осіб, чиї дії призвели до неплатоспроможності банків.

Розроблений план реструктуризації потребує затвердження на законодавчому рівні. В іншому випадку, без відповідного голосування, повернення боргів за кризу 2014-2017 років ляже повністю на діючу банківську систему. А зрештою – відіб’ється і на клієнтах діючих банків.

"Банки, звичайно, будуть проти будь-якого посилення навантаження. Але справа навіть не в тому, що хтось буде заробляти менше. Насправді збільшені розміри внесків, якщо таке рішення буде ухвалене, в кінцевому підсумку призведе до зниження процентних ставок за депозитами", – розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Нагадаємо, заборгованість Фонду гарантування виникла у 2014-2017 роках, коли для виплати відшкодування вкладникам луснувших банків, у борг під ринкові 10-12% було отримано майже 80 млрд грн.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама