У січні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,25% в гривні, до 2,558 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 0,53%, до 90,74 млрд доларів. Держборг зріс на 490 млн доларів порівняно з підсумковим значенням за 2020 рік.

Реклама

Про це свідчать дані, що опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, в січні:

державний зовнішній борг становив 1,249 трлн грн, або 44,31 млрд дол.;

державний внутрішній борг – 1,014 трлн грн, або 35,99 млрд дол.;

гарантований державою борг – 294,48 млрд грн, або 10,45 млрд дол.

Читайте також: Чому транш МВФ не потрібен Україні просто зараз? Просте пояснення

В тренді Держборг України зріс і в гривні, і в доларах

Реклама

За місяць Україна віддала в рахунок погашення боргу 23,6 млрд гривень, а за обслуговування – 5,7 млрд гривень. У сумі – 29,3 млрд гривень.

Раніше в Рахунковій палаті також розповіли, скільки кожен українець заплатив за держборг.

Нагадаємо, що дистанційна місія МВФ, яка працювала в Україні, поки що не рекомендувала перегляд програми stand-by. Але президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року Київ отримає ще два транші МВФ. Це допоможе країні пройти пікові виплати за держборгом, які очікуються у вересні.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама