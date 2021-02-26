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Держборг України зріс і в гривні, і в доларах

26 лютого, 08:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За місяць країна заплатила кредиторам майже 30 млрд гривень

У січні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,25% в гривні, до 2,558 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 0,53%, до 90,74 млрд доларів. Держборг зріс на 490 млн доларів порівняно з підсумковим значенням за 2020 рік.

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Про це свідчать дані, що опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, в січні:

  • державний зовнішній борг становив 1,249 трлн грн, або 44,31 млрд дол.;
  • державний внутрішній борг – 1,014 трлн грн, або 35,99 млрд дол.;
  • гарантований державою борг – 294,48 млрд грн, або 10,45 млрд дол.

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Держборг України зріс і в гривні, і в доларах
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За місяць Україна віддала в рахунок погашення боргу 23,6 млрд гривень, а за обслуговування – 5,7 млрд гривень. У сумі – 29,3 млрд гривень.

Раніше в Рахунковій палаті також розповіли, скільки кожен українець заплатив за держборг.

Нагадаємо, що дистанційна місія МВФ, яка працювала в Україні, поки що не рекомендувала перегляд програми stand-by. Але президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року Київ отримає ще два транші МВФ. Це допоможе країні пройти пікові виплати за держборгом, які очікуються у вересні.

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борги Украина держборг внутрішній борг зовнішній борг

Джерело: Сьогодні

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