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Борг по зарплаті перед шахтарями держшахт досягне рекордних 2,1 млрд через занижену ціну на вугілля, – лідер профспілки

27 квітня, 12:17

Ірина Ненько Ірина Ненько

Шахти, по суті, доведені до банкрутства, заявив Михайло Волинець

Державні шахти знаходяться на межі банкрутства через штучно занижені ціни на їх вугілля.

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Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

"Шахти, по суті, доведені до банкрутства. І зараз Фонд держмайна змінив менеджмент на "Центренерго", і вони продовжують занижувати ціну на вугілля. Крім того, вони кажуть, що ще на 300 гривень будуть знижувати ціну на державне вугілля", – повідомив Волинець в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він наголосив, що шахтарі готуються до акцій протесту і страйків через борги по заробітній платі.

"Шахти зараз нездатні виплатити зарплату шахтарям. Заборгованість із зарплати становить 1,5 млрд гривень. Через тиждень, через 4 дні, заборгованість збільшиться ще на 540 мільйонів і буде складати 2,1 млрд грн. Такої заборгованості ніколи ще не було", – додав Волинець.

Нагадаємо, при ринковій ціні на рівні 2000-2100 грн/т державні шахти продають вугілля кампанії "Центренерго" по 1650 грн/т.

Собівартість видобутку вугілля на державних шахтах становить близько 3200 грн/т, за даними Міненерго.

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Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається прямими дотаціямий із державного бюджету. Нехватка цих дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі та боргів за електроенергію.

Як відомо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак протягом року витрати зросли до 5 млрд грн.

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