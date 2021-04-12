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Добродомов про наглядову раду УЗ: вони загрузли в розкоші й корупції

12 квітня, 13:41

Ірина Ненько Ірина Ненько

За його словами, одного із членів наглядової ради підозрюють у закупівлі неякісних російських вагонів

Наглядова рада "Укрзалізниці" дуже дорого обходиться державі, заявив екснардеп Дмитро Добродомов у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24", пише "Obozrevatel".

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"У парламенті створено тимчасову слідчу комісію з визначення ефективності. З'явилися дані не тільки про 5 млн грн за 2 роки, витрачені на авіаперельоти членами наглядової ради. 0,5 млн було витрачено на термінали, коли вони дуже комфортно переміщалися, 2 млн грн було винятково на харчування. Став відомим випадок про їхній прогулянковий катер "Хвиля", де витратили за день близько 654 тис. грн. Членів наглядової ради всього семеро, зарплати в них від 620 тис. гривень", – розповів він.

За словами Добродомова, одного з членів наглядової ради підозрюють у закупівлі неякісних російських вагонів.

"ДБР прийшло зі слідчими діями до одного з членів, його підозрюють у незаконному імпортному оформленні 600 вагонів з Росії, а в нас із листопада 2019 року діє заборона на постачання російських вагонів. До речі, це абсолютно погані вагони, списані з 2015 року. Вони ламаються, сходять із рейок. Ця заборона діє, але якимось чином ці вагони потрапляють до "Укрзалізниці", зважаючи, що Україна виробляє власні вагони.

Український новий вагон коштує 60 тис. доларів. Використаний, нікому не потрібний, навіть росіянам, вагон, який вони нам продають, коштує 15 тис. Для розуміння глядачів: річна зарплата семи членів наглядової ради — це 700 нових українських вагонів. Було б значно краще оновити склад, ніж утримувати реальних дармоїдів, які загрузли в розкоші та корупції", – сказав Добродомов.

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Депутат зазначив, що з бюджету на утримання наглядової ради виділяються величезні гроші.

"У них навіть нова служба з'явилася, на обслуговування якої йде майже 4 млн. Це спеціальна служба з обслуговування членів наглядової ради. Таке враження, що у нас монархічна династія з'явилася зі своїм Букінгемським палацом, де у них є служба, яка забезпечує перельоти та всі ці забави", – сказав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 8 квітня провело обшук у центральному офісі "Укрзалізниці".

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