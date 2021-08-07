До кінця року в Дніпропетровській області реконструюють 249 кілометрів електричних ліній

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ДТЕК Дніпровські електромережі планує до кінця року завершити реконструкцію близько 250 кілометрів електричних ліній, повідомляє Znaj.ua.

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Завдяки проведеним роботам мешканці області отримають надійне і сучасне джерело електроживлення. У компанії говорять, що це технічне оновлення стало можливим завдяки впровадженню стимулюючих інвестиції RAB-тарифів у 2021 році. Вони дозволили збільшити інвестпрограму у 2021 році на 34% у порівнянні із 2020 роком. Ці кошти спрямовуються на модернізацію і розвиток енергетичної інфраструктури відповідно до потреб регіону та його жителів.

Реконструкція стосується ліній середнього і низького рівня напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електричного струму у жителів Дніпропетровської області, підприємств і організацій. Зараз компанія повністю реконструювала 55 км ліній електропередачі, а також 24 трансформаторних і розподільних пунктів. Загалом у 2021 році ДТЕК Дніпровські електромережі планує повністю замінити понад 249 кілометрів ліній електропередачі та 108 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій. Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 71 розподільний пункт.

Збільшення обсягів коштів, які компанія інвестує в проєкти повної заміни енергообладнання, стало можливим завдяки переходу на стимулюючий інвестиції RAB-тариф. Він дозволив збільшити інвестиційну програму ДТЕК Дніпровські електромережі на 34% у порівнянні із 2020 роком – із 753 млн до 1 млрд грн.

При проведенні реконструкції електроліній фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі проводять повну заміну електричного дроту. Якщо це кабельна лінія, то під землею заново, замість старого зношеного кабелю прокладають новий і сучасний, із поліпшеними характеристиками ізоляції і пропускної здатності. Якщо реконструюють повітряну лінію, то монтують нові безпечні самонесучі ізольовані проводи (СІП) і, у разі необхідності, проводять заміну електричних опор.

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Зараз роботи по оновленню тривають. Після їх завершення компанія обов'язково проведе повне відновлення благоустрою територій, де проводився ремонт і технологічно був потрібний демонтаж дорожнього покриття, розкриття газонів тощо.