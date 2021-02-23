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До кінця 2023 року Україна "відріжеться" від електромережі з РФ і Білоруссю – Кулеба

23 лютого, 19:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Україна має стати частиною європейської мережі, каже глава МЗС

До кінця 2023 року Україна має намір від'єднатися від електромережі з Білоруссю та Російською Федерацією.

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Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на зустрічі литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо "відрізатися" від цієї мережі і зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетоки електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими", – сказав він.

Кулеба зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи в цілому, в тому числі і Литви.

У свою чергу Ландсбергіс висловив занепокоєння Литви в зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України і що це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.

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Нагадаємо, екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив, що бажання української влади купувати струм з Білоруської АЕС призвело до погіршення відносин з Польщею і країнами Балтії.

А нардеп Олексій Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за покупку російської і білоруської електроенергії.

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