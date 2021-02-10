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Для розвитку промисловості вкрай важлива реформа УЗ, – глава "Укрметалургпром"

10 лютого, 16:08

Инна Бабур Инна Бабур

Створення галузевого регулятора дозволить навести порядок у тарифоутворенні в транспортній сфері, вважає Каленков

Реформування "Укрзалізниці" і створення незалежного регулятора у транспортній галузі, який встановить економічно обґрунтовані тарифи на перевезення, дуже важливі для розвитку промисловості. Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами голови "Укрметаллургпрома", 40% перевезених залізницею вантажів – продукція гірничо-металургійного комплексу, і підприємства галузі як ніхто зацікавлені в ефективній роботі "Укрзалізниці".

"Має пройти реструктуризація "Укрзалізниці", яка дозволить розділити пасажирські та вантажні перевезення. Це дозволить знайти правильне застосування грошам і не займатися крос-субсидуванням. Щорічно 13-15 млрд грн перекладається з вантажних перевезень на пасажирські. Це неправильно, це створює проблеми з якісним обслуговуванням вантажів", - розповів Каленков.

Він також акцентував: тарифи на перевезення вантажів повинні бути економічно обгрунтованими, а їх формування – прозорим. На його думку, створення галузевого регулятора дозволить навести порядок у тарифоутворенні в транспортній сфері.

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"Має бути створена незалежна комісія регулювання в транспорті – це те, про що йдеться вже останні 5-7 років. Нарешті це повинно здійснитися, всі ми дуже чекаємо, що це відбудеться в найближчі півроку-рік. Саме НКРТ – незалежна комісія регулювання транспорту має займатися економічним обґрунуванням тарифів", – сказав Каленков.

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Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Економічний експерт Борис Кушнірук також заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроєкт №3927.

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