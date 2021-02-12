Для розрахунків за "зеленим тарифом" випустять облігації на 24 мільярди, – Вітренко

Однак паралельно йде пошук рішень, щоб уникнути накопичення подібного боргу в майбутньому

Швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" (ВДЕ) може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, однак паралельно йде пошук варіантів рішень, щоб уникнути накопичення подібного боргу в майбутньому.

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Про це виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА), пише "БізнесЦензор" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Працюємо над швидким варіантом – випуском "зелених" облігацій до 24 млрд грн", – сказав глава Міненерго.

Вітренко уточнив, що емітентом "зелених" облігацій для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії (ВДЕ) може стати НЕК "Укренерго", а самі облігації будуть випускатися під держгарантії.

Водночас в.о. міністра висловив надію, що залучення спеціалізованих інвесторів у "зелені" облігації дозволить розмістити такі папери за ставкою нижче суверена.

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"Необхідно тестувати, необхідно робити. Тому що таких прикладів особливо немає", – сказав глава Міненерго.

Вітренко також нагадав, що на погашення боргу буде спрямована мінімум половина кредиту держбанків "Укренерго" на суму 10,25 млрд грн, спрямованого ДП "Гарпок", що частково вирішує проблему.

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За його словами, серед довгострокового вирішення проблеми розглядаються виплати з бюджету завдяки податку на вуглецеві викиди або авансування за постачання і транспортування "зеленого" водню. За словами глави Міненерго, зараз податок на викиди в Україні у 60 разів нижчий за європейський, і його підвищення до рівня половини від європейського дозволить перекрити потреби ВДЕ вдвічі.

Ще одним варіантом Вітренко назвав випуск "справжніх" "зелених" облігацій строком обігу 10-15-20 років.

Як повідомлялося, в січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам опрацювати питання випуску "зелених" облігацій для розрахунку з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

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За даними ДП "Гарантований покупець", на початок року заборгованість НЕК "Укренерго" перед ним для компенсації "зелених" тарифів досягала 23,9 млрд грн.

Як писав "БізнесЦензор", станом на кінець жовтня 2020 року 75% загальної заборгованості підприємств сектору альтернативної енергетики на загальну суму 45,1 млрд грн, зосереджено в державних банках.

Нагадаємо, у 2020 році загальна потужність об'єктів відновлюваної електроенергетики виросла на 22% і досягла 8,5 ГВт. За оцінкою Міненерго, завищений у порівнянні з ринковими тариф на енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) веде до значних та проблемних для України виплат інвесторам, які оцінюються у 10-20 млрд дол. до 2029 року.

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