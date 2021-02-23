Для забезпечення сировиною метзаводів потрібна пролонгація експортного мита на брухт, – експерти

Експерти та представники металургійних підприємств України виступають за пролонгацію дії експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 58 євро/тонна ще на п'ять років або навіть за посилення обмежень на вивезення металобрухту аж до його повної заборони для нормалізації ситуації із забезпеченням даню сировиною вітчизняних підприємств, пише "Znaj.ua" з посиланням на "Українські новини" і "Дело".

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Такі думки і пропозиції висловлювалися в п'ятницю в комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металобрухтом, організованій з ініціативи об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Випереджаючи обговорення, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський констатував, що ГМК генерує п'яту частину ВВП країни, в галузі працюють 200 тисяч українців, і в разі дестабілізації ситуації в ГМК, це безпосередньо відчує близько 1 млн громадян країни, а кожен українець – внаслідок зниження надходжень до бюджетів і курсу валюти, а також внаслідок інших проблем, пов'язаних з нестабільною роботою даної галузі.

Глава правління центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва представив дослідження відносного дії експортного мита на металобрухт. За його словами, експортне мито допомогло збереженню 30 тисяч робочих місць і створенню 4,2 нових робочих місць. На перших етапах підвищення експортного мита дало фіскальний ефект у вигляді залучення коштів до бюджету до $1 млрд, а також 2,9 млрд грн надходжень до різного рівня бюджетів та активізації діяльності ГМК.

При цьому споживання металобрухту знижує викиди СО2, скорочує використання залізної руди, вугілля та електроенергії.

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"Якщо дія існуючого мита продовжиться на п'ять років, то можна говорити про збереження 21 тисячі робочих місць і створення близько 3,5 тисячі нових місць, а також надходження в бюджет від продовження ділової активності ГМК і інвестиціях на рівні 3 млрд грн", – констатував експерт.

У свою чергу, зниження мита до 10 євро/тонна – "це мінус 25 тисяч робочих місць, недонадходження в бюджет, і якщо не буде сировини, то не буде і інвестицій. Тобто, з точки зору економіки, рекомендується продовження дії мита", – робить висновок Гужва.

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"Ми вважаємо 58 євро/тонна – це оптимальний рівень мита, який буде збалансований на ринку", – вважає Чередниченко.

Директор по закупкам ММК імені Ілліча Олександр Зайченко уточнив, що в металургійному виробництві використання брухту знижує екологічне забруднення, а також підвищує енергоефективність. "Менше витрат, менш страждає екологія. Ми виступаємо за продовження мита, з урахуванням досвіду інших держав, поки економіка не стане працювати стабільно", – зазначив він.

Директор представництва "ArcelorMittal Кривий Ріг" Володимир Ткаченко також виступив за пролонгацію мита.

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"Ми споживаємо 60 тисяч тонн металобрухту і могли б більше споживати, але є дефіцит сировини. У той же час всі країни захищають свої ринки, захищають свою сировину. Це ще дуже добре, що у нас є своя залізна руда. Також підтримуємо ще на п'ять років продовження мит", – сказав Ткаченко.

Представник "Запоріжсталі" Євген Авджі зазначив, що існуюче мито у 58 євро/тонна вже не є загороджувальним з урахуванням кон'юнктури ринку і зростання цін на лом, і це є тривожною тенденцією і зростає експорт брухту. "Підтримуємо ініціативу на продовження, може, навіть не на поточному рівні, а з урахуванням ринкової ситуації ціни брухту", – сказав Авджі.

Директор по закупкам "Азовсталі" Борис Любич констатував, що їх меткомбінат є одним з найбільших споживачів металобрухту в Україні: "Тому для нас забезпечення ломом – болюче питання, ми збираємо лом по всій Україні, шукаємо скрізь. А в цей час він з Одеси відправляється до Туреччини".

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