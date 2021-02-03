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Для медиків у школах ввели надбавки: коли і наскільки виростуть зарплати

3 лютого, 15:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Доплати з'явилися через небезпеку роботи в умовах пандемії коронавірусу

Кабінет міністрів України підвищив зарплати на 20% від посадового окладу медпрацівникам в навчальних закладах. Доплати призначили "заднім числом" – з 1 січня 2021 року. Надбавка буде діяти до скасування карантину.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а текст постанови оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

В середньому лікарі отримають майже на 1000 гривень більше, в залежності від тарифного розряду, підрахував Шмигаль.

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Доплати ввели через підвищений ризик для здоров'я і роботу шкільних лікарів "у несприятливих умовах".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнений, що в Україні необхідно встановити мінімальну зарплату для медиків, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму. Міністр сподівається, що нардепи підтримають такий законопроєкт.

А в бюджеті на 2021 рік передбачено підвищення зарплат медикам на 30%. Загальні держвидатки на медицину в 2021 році складуть 4,3% ВВП з поступовим підвищенням до 5% до 2023 року.

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школа зарплати виплати медики лікарі надбавка доплата

Джерело: Сьогодні

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