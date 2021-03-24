Для економічного зміцнення України необхідна ефективна співпраця влади та бізнесу – Єрмак

Керівник Офісу президента запросив бізнес-асоціації до участі у формуванні міжнародного та економічного порядку денного України

Для побудови справді незалежної і економічно сильної України необхідна тісна та ефективна співпраця влади та представників ділових кіл. На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками міжнародних бізнес-асоціацій.

Реклама

"Ми з вами – в одній команді. Ми рухаємося в одному напрямку, і у нас єдині цілі – щоб наша країна Україна була успішною, і щоб ми могли говорити про наші досягнення і перемоги", – сказав Єрмак, починаючи зустріч.

Керівник Офісу глави держави відзначив важливість залучення представників бізнесу до різних напрямків діяльності держави та президента. Зокрема, мова йде про допомогу в організації та наповненні економічної складової міжнародних візитів глави держави, аби вони були ще більш результативним і мали наслідком підписання договорів і контрактів.

Важливою, за словами Єрмака, також є оцінка представниками ділових кіл роботи представництв України за кордоном, оскільки глава держави поставив завдання посилити економічну складову роботи українських дипломатів.

"Економічні питання, питання розвитку стосунків, інвестицій є для нас сьогодні пріоритетом, і таке завдання перед нами ставить президент", – сказав Єрмак.

Відео: Сьогодні

Реклама

Також очільник Офісу глави держави запросив представників бізнесу до участі у розробці законодавчих ініціатив, а також у створенні та діяльності національного фонду інвестицій.

"Кожен законодавчий акт має відповідати в першу чергу інтересам наших громадян і в той же час давати розвиток бізнесу і створювати дійсно привабливі умови для залучення інвестицій", – констатував він.

В тренді Податкова амністія в Україні: чи потрібно декларувати квартири та машини

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр та міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, заступниця керівника Офісу президента з питань економічної політики Юлія Свириденко та радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов. Вони розповіли представникам бізнес-асоціацій про останні ініціативи та пропозиції, спрямовані на поліпшення умов роботи для бізнесу.

Зокрема, присутні повідомили про заходи державної підтримки малого та мікробізнесу в умовах посилення карантинних обмежень, підтвердили відданість позиції щодо незалежності НБУ, налаштованість на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, подальше розширення сфери безготівкових розрахунків, детінізацію економіки та дерегуляцію. У цьому контексті також було відзначено рух в напрямку цифровізації процесів, розвиток IT-індустрій та проекту "Дія.City". Окремо було наголошено на важливості продовження боротьби з корупцією.

Єрмак також нагадав, що триває переговорний процес щодо модернізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, йдуть переговори про так званий промисловий безвіз та інші євроінтеграційні реформи.

Реклама

Він запросили представників ділових кіл до співробітництва та наголосив на зацікавленості в роботі на постійній основі.

Зі свого боку представники бізнес-асоціацій, серед яких були президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер, голова ради директорів Американської торгівельної палати в Україні, співзасновник та головний виконавчий директор, Horizon Capital Олена Кошарна, головний виконавчий директор Dragon Capital Томаш Фіала, засновник та президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова відзначили важливість системного підходу у реалізації озвучених кроків та ініціатив. Вони також наголосили на важливості судової реформи і ефективної роботи правоохоронних органів та висловили готовність поглибити співпрацю.

Нагадаємо, 22 березня Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу в Україні, яка відбулася в режимі відеоконференції.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама