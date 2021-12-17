"Дія" запустила нову послугу: хто може отримати виплати через застосунок

У програмі "Дія" з'явилася зручна онлайн-послуга для батьків новонароджених дітей

Дія запустила нову послугу для батьків новонароджених / Фото: Колаж: Сьогодні

В "Дії" з’явилась нова послуга – теперь отримати грошову компенсацію за "пакунок-малюка" можно онлайн.

Про це повідомила офіційна прес-служба "Дії" 17 грудня.

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Послуга має назву "єМалятко" і подати заявку на її оформлення можна одразу після народження малюка, а до її комплексу тепер входить і грошова компенсація.

"Більше не потрібно йти в 11 установ, замовляти 37 документів та витрачати 30 годин на отримання послуг для новонароджених!", – запевняють в "Дії".

Варто зауважити, що компенсацію можуть отримати лише ті батьки, як в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення обрали гроші замість "пакунка малюка". У грудні 2021 року ця сума становить 6300 грн.

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Як отримати гроші в "Дії":

Один із батьків новонародженого мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко" особисто;

Далі потрібно відкрити у відділенні ПриватБанку спеціальний рахунок "Пакунок малюка".

На цей рахунок будуть зараховані кошти, за які можна буде придбати дитячі товари, зокрема і у інтернет магазинах. Витратити гроші можна не на все, є детальний список товарів.

Як отримати "тисячу Зеленського" через "Дію"

Із 13 грудня розпочався пілот державної програми "єПідтримка", яка офіційно має стартувати 19 грудня. В її рамках, усі вакциновані двома дозами українці можуть отримати від держави 1000 грн, яку потрібно витратити на визначений список речей і послуг.

Для того, щоб отримати виплати, потрібно створити віртуальну картку в одному з банків, які беруть участь у програмі. Далі переконатись, що у застосунку "Дія" підтягується зелений сертифікат про вакцинацію.

Якщо все добре, переходьте у меню "Послуги" та серед опцій оберіть "єПідтримка" та подайте заявку на отримання коштів. Вони почнуть поступати на рахунки вже з 20-21 грудня.

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"Сьогодні" також розповідали, що Верховна Рада прийняла закон про "Дія City", а в застосунку з'явиться ще одна важлива послуга.